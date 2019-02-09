Где в Москве купить мимозу

С начала февраля в Москве продают мимозу. Мы выяснили, откуда привозят цветы, сколько они стоят и где их покупать.

Что это за цветок? Все по Булгакову: «Черт их знает, как их зовут, но они первые почему-то появляются в Москве». Ветка с желтыми цветами — это не мимоза, как мы привыкли считать, а серебристая акация. На наш континент ее завезли во второй половине XIX века с юго-востока Азии: дерево акклиматизировалось на побережье Черного моря, а именно в Абхазии . Здесь же в середине XX века мимозу стали монетизировать — продавать цветы оптом в российские регионы. Коммерсантам повезло: растение начинает цвести в конце января, а заканчивает в марте, как раз в преддверии женского дня, благодаря которому мимоза и стала прибыльным сезонным бизнесом.

Откуда везут в столицу? В Москву мимозу обычно привозят из Абхазии и Италии . Абхазская — бледно-желтая и мелкая, зато дешевая, итальянская — яркая и пушистая, но дорогая.

Традиционный подарок В 1946 году мимоза стала символом 8 Марта. Когда-то этот праздник был днем солидарности женщин во многих странах в борьбе за равные права и эмансипацию. Произошло это благодаря Терезе Маттеи, руководительнице «Союза итальянских женщин». Она предложила дарить на праздник именно эти цветы, потому что в марте они дешево стоили и цвели по всей Италии.

Где купить и сколько стоит? Самый простой вариант — рядом с метро. Здесь с начала февраля торгуют мимозой и, судя по цене, — итальянской. Например, около «Белорусской» в обед три веточки продают за 200 рублей, а к вечеру цена поднимается до 400. Чем дальше от центра, тем дешевле: на «Сходненской» за те же три веточки просят 350 рублей (можно сторговаться и за 300).

Следующий вариант тоже очевидный — загляните в цветочный магазин, где чаще всего продают итальянскую мимозу. В феврале цветы трудно найти в рознице, например, в сети «Простоцветы» они появится только 3 марта, а в «Мосцветторге» их вообще не будет: не закупают. Можно еще прогуляться по московским рынкам. Наводка: на Даниловском мимоза давно есть, мини-букет из трех веток стоит 500 рублей.

И последний, самый беспроигрышный вариант — заказать онлайн. Вот что сказал менеджер одного интернет-магазина: «Первая поставка абхазских мимоз будет 8 февраля: они только-только зацвели. А вот итальянскую продаем с конца декабря. Европейская лучше: цветы крупнее и желтее, но и стоит она соответственно: 225 рублей за одну веточку, а минимальный заказ у нас — от семи». Для сравнения: средняя цена абхазской мимозы — 100 рублей за ветку, а после 8 марта еще бюджетнее — 50.

Прогноз по ценам на конец февраля — начало марта такой: абхазская мимоза будет стоить 300 рублей за три ветки, а вот итальянская — от 400 до 950 рублей за букет (от трех до пяти веток). Весеннее настроение бесценно.