Снег, гололедица и до 2 градусов мороза ожидаются в Москве в субботу

МОСКВА , 9 февраля. / ТАСС /. Облачная погода, гололедица и до 2 градусов мороза ожидаются в Москве в субботу. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра.

Днем в столице будет облачно, термометры покажут от 2 градусов мороза до нуля градусов. В ночь на воскресенье температура опустится до 7 градусов мороза.

В Подмосковье в субботу температура будет колебаться в пределах от минус 5 до 0 градусов. В ночные часы термометры покажут от 10 до 5 градусов ниже нуля.

Днем и ночью в Московском регионе ожидаются небольшой снег и гололедица, ветер юго-западный, 5-10 м/с.

Атмосферное давление составит около 751 мм ртутного столба.