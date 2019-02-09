«Пора вводить режим ЧС». Как наледи на крышах убивают и калечат людей

МОСКВА , 9 фев — РИА Новости , Ирина Халецкая. Сосульки, свисающие с крыш домов, — одна из самых острых зимних проблем во многих городах России . Падающая наледь травмирует прохожих, порой это заканчивается летальным исходом. Больше всего от последствий снегопадов и несвоевременной уборки страдают жители Санкт-Петербурга . Так, несколько дней назад на Аптекарском проспекте упавшая ледяная глыба убила студента, а сопровождавший его приятель попал в больницу. Следователи возбудили уголовное дело. Как бороться со стихией и бездействием коммунальщиков — в материале РИА Новости.

Разнообразие уголовных дел Пятого февраля с кровли здания Санкт-Петербургского государственного химико-фармацевтического университета рухнула глыба льда — 23-летний Бабурбек Очилов погиб на месте. Уроженец Узбекистана учился в этом вузе на последнем курсе и как раз готовился к сдаче экзаменов. С Очиловым был друг Бахрулло Умаров — получившего травмы молодого человека увезли в Мариинскую больницу. Его жизни сейчас ничто не угрожает.

Вскоре в соцсетях появилась запись с камер видеонаблюдения: Очилов не стоял под крышей, а шел на приличном расстоянии от нее. Тяжелая наледь, падая вниз, срикошетила от забора и попала в студента. В итоге администрация Петроградского района переложила вину на университет: дескать, лед не попал бы в человека, если бы не отскочил от забора или карниза.

Разбираться, кто виноват в гибели парня, стали следователи. Сначала дело возбудили по статье "Причинение смерти по неосторожности", но в ходе проверки выяснилось, что есть нюансы. Договор на уборку снега с крыш руководство учреждения заключило с компанией "Вентформат". Но коммунальщики почему-то этим не занимались. Тогда было возбуждено еще одно уголовное дело — по 238-й статье УК РФ "Выполнение работ, не отвечающих требованиям безопасности".

Почему именно "Вентформат" обслуживал территорию вуза? Следователи допросили проректора и установили: он получил 50 тысяч рублей взятки за то, чтобы именно эта компания организовывала уборку, — без конкурса. В отношении проректора возбудили дело по признакам преступлений, предусмотренных 293-й и 290-й статьями УК РФ ("Халатность" и "Получение взятки"). Как сообщили РИА Новости в пресс-службе СУ СКР по Санкт-Петербургу, указанные дела объединили в общее производство, проректора задержали.

Отец Бабурбека Очилова заявил местным СМИ, что его сейчас не интересуют дела и проверки — сына никто не вернет.

"Коммунальщикам повезло, что ее не убило"

Эта история не оставила петербуржцев равнодушными. Городские сообщества за несколько дней заполнились публикациями о падающих с крыш снежных лавинах и глыбах льда. По некоторым подсчетам, только за последнюю неделю в полицию обратились десятки горожан с жалобами на плохую работу коммунальщиков.

Не повезло и Юлии Леонович: огромная сосулька упала с крыши жилого дома на ее двухлетнюю дочь, повредив лицо. "Маша стала плакать, держалась за ухо, говорила, что у нее болит голова. Когда ко мне пришло осознание, что же произошло и чем это могло закончиться, я просто выть стала. Ком в горле. В травмпункте поставили диагноз: ушиб мягких тканей. Врачи передали информацию в полицию, начались проверки", — Юлия с ужасом пересказывает события того дня корреспонденту РИА Новости.

Однако в ТСЖ, которое контролировало уборку снега с крыши, сняли с себя ответственность. По словам Юлии, там заявили, что сосулька якобы упала с жилого балкона — это не их "юрисдикция".

"Это происшествие очень ранило меня. Я не могу без слез вспоминать, как глыба льда прошла вскользь, всего лишь оторвав капюшон и оставив ушиб на щеке моей дочки. Руководство ТСЖ, на мой взгляд, должно благодарить судьбу, что девочку не убило. Даже если льдина упала с балкона, с этим тоже должны разбираться в ТСЖ и полиции", — разводит она руками.

Еще раньше ледяная глыба упала на 25-летнюю петербурженку на Коломяжском проспекте. У пострадавшей — открытая черепно-мозговая травма, ушиб головного мозга, перелом теменной кости. По версии следствия, наледь скинули рабочие, когда чистили крышу. Девушка зашла на огороженный лентой участок уборки. В итоге прокуратура 5 февраля начала проверять все крыши федеральных учреждений на Петроградской стороне.

В Смольном также решили организовать инспекцию. Врио губернатора Петербурга Александр Беглов сделал внеплановый объезд муниципального округа Купчино. По итогам инспекции он отправил в отставку главу администрации Фрунзенского района (к нему относится Купчино) Валерия Сапожникова за неудовлетворительную уборку снега и наледи. Больше всего Беглова возмутила трехметровая сосулька, свисавшая из-под арки Дома ветеранов.

Берем лопаты

Только за последнюю неделю января в Санкт-Петербурге выпало почти полметра снега — сугробы появились даже на Дворцовой площади и Невском проспекте. Коммунальные службы не справляются с уборкой, поэтому местные жители вынуждены сами разгребать лопатами завалы.

А несколько местных депутатов и вовсе предложили врио губернатора ввести в Северной столице режим чрезвычайной ситуации. Законодатели считают, что следует обязать собственников и должностных лиц предприятий и организаций организовать расчистку кровель, балконов и прилегающих территорий, а также обратиться в Минобороны МЧС с просьбой привлечь силы ведомств для борьбы со снегом.

В Петербурге и Ленинградской области с наледью на крышах борются уже не первый год. Представитель общественного движения "Делайте правильно" Дмитрий Гусев рассказал РИА Новости, что занялся тщательным изучением вопроса еще в 2012 году.

"Несколько лет назад в нашем городе массово меняли стояки отопления и работы по теплоизоляции кровель провели плохо. В итоге железо на крышах нагревается, снег начинает таять даже при отрицательной температуре. Внизу его встречает холодный поток воздуха, снег снова замерзает — образуется сосулька. Чем больше дыр в кровле — тем больше сосулек. Кроме того, с Санкт-Петербурге зимой температура очень часто скачет", — объясняет общественник.

По его словам, в 2018 году в городе переделали треть кровель, там сосулек больше нет. "Однако это очень мало. В остальном все так же, как и было. Надо делать нормальный ремонт кровель, труб, обеспечивать отток теплого воздуха, что требует существенных вложений", — делится соображениями собеседник агентства.

Завалило всю Россию

Уборка городских улиц и домов — традиционная коммунальная проблема, а в этом году зима в России выдалась особенно снежной. Страдают от последствий жители не только Ленинградской области, но и других регионов.

Список схожих происшествий обширен. Вечером 4 февраля на одной из улиц в Липецке пенсионерку завалило снегом, ледяная глыба пробила ей голову и сломала позвоночник. Уголовное дело возбудили по части 1 статьи 109 УК РФ — "Причинение смерти по неосторожности". В ходе расследования выяснилось, что лед упал не с крыши многоквартирного дома, а с козырька балкона квартиры на пятом этаже. Следователи уже допросили директора управляющей компании. Теперь на допрос вызвали владельца квартиры, а следом — сотрудников администрации города. Врио главы Липецкой области Игорь Артамонов попросил население писать заявления в жилинспекцию и прокуратуру, чтобы подобная трагедия не повторилась.

В Пензе на 58-летнюю пенсионерку упала сосулька с крыши пятиэтажки на улице Попова. Видео с места событий появилось в социальной сети. Женщина чудом осталась жива, сейчас она в больнице. Региональное управление СК инициировало доследственную проверку по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей.

Сильные снегопады приводят не только к образованию наледей. Так, например, в одной только Саратовской области за месяц под тяжестью снега обрушились крыши 42 домов. По информации ГУ МЧС региона, лишь по счастливому стечению обстоятельств обошлось без жертв, хотя большая часть построек — жилые дома.

Шестого февраля рухнула шиферная надстройка кровли у детского сада "Березка". Под тяжестью снега в области обвалились или просели кровли нескольких школ и детсадов. А накануне в центре Саратова частично обрушились крыши двух жилых домов, в том числе в зданиях, признанных памятниками архитектуры. В соцсетях жители Саратова боятся, что до конца зимы может обвалиться еще не одна крыша: в центре города много старинных домов в аварийном состоянии.