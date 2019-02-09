Как Украина готовится к новым военным учениям вблизи Крыма

Украинские военные проведут учения в Херсонской области недалеко от границы с Крымом . Первые стрельбы в рамках манёвров пройдут в феврале. Также Минобороны страны анонсировало модернизацию советских комплексов С-300, С-125 и «Бук», стоящих на вооружении ВСУ. Эксперты напоминают, что Украина проводит военные учения вблизи Крыма не впервые, продолжая при этом обвинять Россию в эскалации напряжённости в регионе. Политологи не исключают, что цель манёвров — возможность вернуться к тезису о «российской агрессии». При этом реальных сил и средств для модернизации устаревших вооружений у Украины нет, считают аналитики.

Вооружённые силы Украины проведут учения с боевой стрельбой рядом с Крымом. Согласно сообщению Воздушных сил ВС Украины, манёвры начнутся уже в феврале на полигоне «Ягорлык».

«На 2019 год запланировано четыре учения с боевой стрельбой ЗРК «Бук-М1», ЗРС С-125, С-300П/ПО/В1. Будет проведено более 150 различных мероприятий боевой подготовки, таких как командно-штабные тактические учения, тренировки дежурных сил и тому подобное. Все они будут проходить на фоне созданной обстановки, максимально приближенной к боевой», — говорится в сообщении украинских военных, опубликованном в Facebook.

В ноябре 2018 года ВСУ уже проводили учения на этом же полигоне в Херсонской области, граничащей с Крымом. Тогда в ходе манёвров с участием военной авиации, ПРО и ракетных войск была закрыта часть воздушного пространства над Чёрным морем. Кроме того, в октябре прошлого года украинские военные также отрабатывали защиту от «вражеского десанта» на побережье Азовского моря.

Минобороны Украины также сообщило о планах доукомплектовать подразделения зенитно-ракетных войск восстановленными и обновлёнными образцами вооружений.

«Мы вынуждены постоянно наращивать боевые возможности подразделений зенитных ракетных войск. В этом году в подразделения ЗРВ продолжат поступать восстановленные и модернизированные комплексы различных модификаций типа С-300, С-125 и «Бук», — приводит Интерфакс-Украина слова начальника зенитных ракетных войск Воздушных сил ВСУ Юрия Ставского.

«Опытных специалистов почти нет»

При этом ракеты, выпущенные ещё во времена Советского Союза, вряд ли удастся подвергнуть эффективной модернизации, заявил RT собеседник в украинском Минобороны.

«Основная масса ЗРК С-300П производилась в 1985—1992 годах, а ракеты к комплексам «Бук-М1» — в 1983—1990 годах. Большинство из них были отремонтированы, но как они себя покажут в случае обострения ситуации — неизвестно. Оружие откровенно старое, и я сомневаюсь, что его можно значительно улучшить», — рассказал он.

Такого же мнения придерживается и собеседник RT из партии «Народный фронт». По его словам, разработки новых вооружений на Украине практически не ведутся.

«Под громкие заявления о том, что «враг не дремлет», на военные действия выделяются огромные деньги. И это всем выгодно. А то, что их направляют не на создание современного вооружения, а на очередную рухлядь, никого не волнует», — говорит собеседник RT.

В свою очередь, источник RT в партии «Батькивщина» отметил, что грядущие учения могут стать проблемными не только из-за устаревающей техники, но и по причине низкого уровня подготовки украинских военных.

«Учений действительно много, а опытных специалистов почти нет. Представьте старое оружие в руках у обычных солдат, которые до сих пор его никогда даже не видели. Прятаться придётся всем жителям близлежащих населённых пунктов», — полагает собеседник RT.

Регион конфликта

Несмотря на частые учения в соседней с Крымом Херсонской области, Киев регулярно обвиняет Москву в эскалации напряжённости в регионе, попутно призывая страны Запада оказать давление на Россию за «проявление агрессии».

Так, в декабре 2018 года Генеральная Ассамблея ООН приняла украинский проект резолюции о «проблемах милитаризации» Крыма и районов Чёрного и Азовского морей. В ней выражалась озабоченность в связи с присутствием в Крыму российских войск, «прогрессирующей милитаризацией» полуострова и проведением на его территории военных учений.

В частности, в документе говорилось, что «присутствие российских военных в Крыму противоречит национальному суверенитету, политической независимости и территориальной целостности Украины». За принятие резолюции проголосовали 66 членов ООН , 19 — против, ещё 72 государства воздержались.

В Москве неоднократно подчёркивали, что Россия действует исключительно в соответствии с международным морским правом и международным законодательством в отношении акваторий Азовского и Чёрного морей. Также российская сторона выразила сожаление в связи с тем, что конфронтационный курс Киева находит поддержку у ряда западных государств.

Российская сторона неоднократно предостерегала Украину от авантюр в регионе и у границ Крыма, называя придуманной «страшилкой» заявления о «милитаризации» региона Москвой.

«Покрасить в другой цвет — это и есть модернизация по-украински»

Как отметил в разговоре с RT заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ им. Г. В. Плеханова Андрей Кошкин, подобные учения близ границ Крыма Киев может проводить для поддержания напряжения. По словам аналитика, Украина тем самым хочет акцентировать внимание Запада и США на том, что она защищает Европу от «агрессивной России». Кроме того, подобные учения вписываются в политическую повестку Петра Порошенко

«Действующему президенту, который пытается выйти на второй срок, нужна поддержка, голоса, которые он может набрать только благодаря антироссийской политике. В связи с этим были и провокации в Керченском проливе, и ситуация с религиозными отношениями на Украине. В этом же контексте и учения, которые должны пройти во время выборной кампании на границе с Крымом», — подчеркнул Кошкин в беседе с RT.

По словам эксперта, подобные учения не представляют никакой угрозы для России и вряд ли станут причиной какого-либо пограничного инцидента.

«Сильнее российской армии на евразийском континенте нет, так что говорить о какой-то опасности со стороны бедной страны, которая к тому же фактически находится под внешним управлением, не приходится. Украина все действия обосновывает «российской угрозой», в связи с этим вводилось военное положение. У Киева всегда должен быть мотив: «Россия — агрессор», её нельзя допускать на выборы. Украинская сторона заранее знает, что не должны голосовать ни русские, ни украинцы, которые находятся в России или Донбассе. Это всё просчитано. Поэтому и в легенде подобных учений всегда будет «агрессия» со стороны России», — отметил Андрей Кошкин.

Он также добавил, что сообщения о «модернизации» С-300, С-125 и «Бук» не стоит воспринимать всерьёз, так как у Украины нет возможностей подвергнуть глубоким изменениям те советские образцы, которые достались ей после распада СССР.

«Покрасить в другой цвет, изменить «оперение» — это и есть модернизация по-украински. Такое «усовершенствование» военной техники не способно привести к созданию первоклассных ракет этого класса. Заявления о подобной модернизации — это амбиции страны, которая всеми силами пытается показать свою значимость США и Европе», — подчеркнул аКошкин.

Это мнение разделяет и руководитель Центра системного анализа и прогнозирования Ростислав Ищенко.

«Они просто снимают с хранения старые комплексы и в лучшем случае из двух делают один. Ничего они не усовершенствовали, у них для этого нет возможностей и кадров, которые способны этим заниматься», — пояснил эксперт в беседе с RT.

По его словам, заявления Украины о проведении учений вблизи Крыма носят характер «политической провокации», так как эти меры мотивируются необходимостью защищаться от России.

«Если бы существовала «российская угроза», о которой так часто заявляет Киев, то уже не существовало бы самой Украины. Там нет комплексов, которые могли бы отразить не то что возможный ракетный удар, но даже авиационный. Украинская армия находится в плохом состоянии, она почти не может вести боевые действия», — заключил Ищенко.