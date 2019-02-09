Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Постпред России при ООН рассказала о кулуарной работе 

Lenta.ru + ещё 24 9 февраля 2019
Фото: Lenta.ru
Постпред России при ООН Василий Небензя рассказал, что кулуарная работа составляет основу дипломатии в организации, несмотря на возрастающую публичность, передает РИА Новости.
«За закрытыми дверями происходит гораздо больше, чем вы видите на экране телевизора», — уточнил он.
Также, по его словам, резкие и категоричные выступления дипломатов не являются отражением из личных взаимоотношений, а «баталии» возникают при обсуждении самых спорных вопросов. «В процессе этих баталий, конечно, иногда высекаются искры, так как иногда подходы бывают диаметральными, по-разному смотрим на ситуацию и оцениваем ее», — добавил Небензя.
Небензя стал постпредом в ООН после смерти своего предшественника Виталия Чуркина, который представлял Россию в ООН с 2006 года. Он скоропостижно скончался зимой 2017 года в Нью-Йорке. Предположительно, причиной смерти стал сердечный приступ.
Последние новости
Украинский церковный раскол запустил раскол на Афоне Газпромбанк опроверг перевод счетов венесуэльских нефтяников Украинцы массово пожаловались на проблемы с въездом в Россию
Другое , Виталий Чуркин , Василий Небензя , ООН , РИА Новости
Читайте также
Видео
Ураган снес самолет с посадочной полосы
Происшествия
Боня «отшила» Мамаева
Шоу-бизнес Статьи
Два года в морозилке: испанец убил и расчленил россиянку
Криминал Статьи
В РФ предупредили США о последствиях выхода из ДРСМД
Политика Армия
Мадуро нанесли еще один «военный удар»
Латинская Америка В мире
Сенатор закатил лакшери-вечеринку с Лободой для жены
Политика
Задержанные украинские моряки стали офицерами
В мире Украина
Стала известна судьба атаковавших Новую Землю медведей
Общество
Появилось видео ракетной атаки на танк Т-34-85 в Йемене
Армия
Волочкова ответила на обвинение в связи с Арашуковым
Шоу-бизнес Другое
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение