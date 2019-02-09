Постпред России при ООН рассказала о кулуарной работе

«За закрытыми дверями происходит гораздо больше, чем вы видите на экране телевизора», — уточнил он.

Также, по его словам, резкие и категоричные выступления дипломатов не являются отражением из личных взаимоотношений, а «баталии» возникают при обсуждении самых спорных вопросов. «В процессе этих баталий, конечно, иногда высекаются искры, так как иногда подходы бывают диаметральными, по-разному смотрим на ситуацию и оцениваем ее», — добавил Небензя.