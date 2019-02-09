Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Небензя рассказал о кулуарной работе в ООН 

Газета.Ru + ещё 23 5 часов назад
Фото: Газета.Ru
Постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что кулуарная работа по-прежнему составляет основу дипломатии ООН, несмотря на возрастающую публичность, передает ТАСС.
По его словам, в СМИ попадает лишь «вершина айсберга», и на самом деле все решения принимаются за закрытыми дверями. Публика может наблюдать лишь кульминацию этого процесса.
"За закрытыми дверями происходит гораздо больше, чем вы видите на экране телевизора", — сказал Небензя.
Кулуарная работа «как была, так и продолжается», добавил российский постпред при ООН.
Ранее Небензя поблагодарил США за слежку за собой.
Газета.Ru: последние новости
Лазарев рассказал о падении со стены перед прошлым "Евровидением" Представитель "новой церкви" Украины впервые совершил богослужение на Афоне Welt: евродипломатов предупредили о сотнях российских шпионов в Брюсселе
Другое , Василий Небензя , ООН , ИТАР-ТАСС
Читайте также
Видео
Ураган снес самолет с посадочной полосы
Происшествия
Зеленский сцепился с военными во Львове
В мире Армия
«Вам нужно освежиться»: кандидата в президенты облили водой
Украина В мире
Названа причина смерти Юрского
Общество
Эпидемию на Украине признали крупнейшей в Европе
В мире Украина
Кремль предупредил Украину
Политика В мире
Пахнет уголовщиной: Зеленский попал в передрягу
В мире Украина
Мадуро предложили бежать в Россию
США Ближний Восток
Вертолеты Балтфлота отработали «слепую» посадку на корабль
Армия Оружие
Квартира за 18 миллионов: как поделят наследство Юрского
Шоу-бизнес Другое
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение