Небензя рассказал о кулуарной работе в ООН

По его словам, в СМИ попадает лишь «вершина айсберга», и на самом деле все решения принимаются за закрытыми дверями. Публика может наблюдать лишь кульминацию этого процесса.

"За закрытыми дверями происходит гораздо больше, чем вы видите на экране телевизора", — сказал Небензя.

Кулуарная работа «как была, так и продолжается», добавил российский постпред при ООН.

Ранее Небензя поблагодарил США за слежку за собой.