Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Сохранить честь. Как русские воины спасали свои знамена от врага 

РИА Новости 3 часа назад
Фото: Р-Спорт
МОСКВА, 9 фев — РИА Новости, Андрей Коц. Утрата знамени боевой части производит сильнейший деморализующий эффект, не сохранивших полотнище военнослужащих отдают под трибунал, а подразделение обычно расформировывают. Солдаты и офицеры русской армии не раз рисковали жизнью, совершали подвиги, спасая воинское знамя от врага. Некоторые из этих героических историй — в материале РИА Новости.
Не жалея себя
В Русско-японской войне 1904-1905 годов Российская императорская армия не сдала врагу ни одного боевого знамени. В качестве трофеев японцам достались лишь два знаменных древка, все полотнища и юбилейные ленты удалось сохранить. Офицеры и солдаты, спасавшие свои знамена, нередко проявляли не только героизм, но и недюжинную смекалку. В ночь на 20 декабря 1904-го перед капитуляцией гарнизона осажденного Порт-Артура лейтенант Алексей Косинский собрал штандарты девяти полков и Квантунского флотского экипажа, оборонявших крепость, а также серебряные рожки канонерских лодок «Бобр» и «Гиляк» и погрузил их на эскадренный миноносец «Статный». Под покровом темноты команде удалось незамеченной проскользнуть мимо кораблей японского флота и прорваться в китайский порт Чифу, где знамена передали русскому консулу. Позже их вернули в полки.
Известно несколько эпизодов спасения боевых знамен в ходе кровопролитного Мукденского сражения. Двадцать пятого февраля 1905 года 162-й пехотный Ахалцыхский полк сошелся врукопашную с превосходящими силами противника. Знамя части находилось при сводной роте, которой командовал капитан Степан Жирнов. Опытный офицер вовремя заметил, что противник почти завершил окружение его подразделения, и отдал приказ прорываться на штыках. Перед последним броском унтер-офицер Гришанов спрятал полотно знамени под одеждой, в то время как Жирнов отвлек противника на себя, бросившись с древком в другую сторону. Капитан погиб в бою, однако Гришанову позже в плену удалось спрятать штандарт. Он передал его поручику своего полка Хондажевскому, который хранил реликвию почти девять месяцев до своего освобождения. Знамя вернулось в расположение 162-го полка.
За линию фронта
Множество знамен по тем или иным причинам были утеряны на начальном этапе Первой мировой войны. Часть из них удалось вернуть, некоторые — буквально чудом. В середине августа 1914-го во время неудачных боев в Восточной Пруссии своего знамени едва не лишился 1-й Невский полк 1-й пехотной дивизии 13-го армейского корпуса. Часть понесла серьезные потери, попала в окружение и была большей частью разгромлена. При отступлении фельдфебель-подпрапорщик Никифор Удалых, бывший знаменосцем полка, закопал штандарт в землю, оставив на месте тайника едва заметную метку. Остатки части вернулись в Россию на переформирование. В Лиде Удалых познакомился с только поступившим в распоряжение полка поручиком Александром Игнатьевым и рассказал ему о спрятанном штандарте. Тот немедленно загорелся идеей спасти боевое знамя и долго подговаривал Удалых отправиться на поиски.
Через некоторое время они пропали из расположения части и первые дни считались дезертирами. Однако прошло чуть больше двух недель, и оба вернулись в полк — оборванные, окровавленные, но с заветным знаменем, заботливо завернутым в солдатскую рубаху. Выяснилось, что Удалых и Игнатьев тайком пробрались в Восточную Пруссию, передвигаясь по ночам и скрываясь в лесах от немецких разъездов. Они нашли тайник и выкопали реликвию. Когда смельчаки переходили линию фронта в обратную сторону, нарвались на патруль неприятеля. Игнатьев получил пулю в ногу, но Удалых на себе вынес товарища из-под огня. Обоим удалось скрыться в болотах и благополучно вернуться к своим. За этот подвиг подпрапорщик Никифор Удалых был награжден солдатским Георгиевским крестом 1-й степени, а поручик Александр Игнатьев стал кавалером ордена Святого Георгия 4-й степени.
Народ и армия
В первые, самые страшные месяцы Великой Отечественной войны немцы захватили десятки знамен советских полков и дивизий, принявших на себя удар танковых клиньев вермахта. Красная армия отступала на восток, ожесточенно отбиваясь и истекая кровью в попытках хоть немного задержать могучего и безжалостного врага. Но даже в котлах лета-осени 1941-го советские солдаты не сдавали знамена без боя. Один из героических эпизодов того времени связан со штандартом 24-й стрелковой дивизии, вошедшей в историю войны как Железная. Летом 1941-го бойцы соединения противостояли многократно превосходящим силам немцев в Белоруссии и были вынуждены отходить. Знамя дивизии хранил у себя старший политрук Барбашев — 6 августа с двумя бойцами он попытался вынести полотнище из окружения в районе деревни Анютино Чериковского района Могилевской области. Но все трое погибли в перестрелке.
Свидетелем этого боя был местный житель Дмитрий Николаевич Тяпкин, ветеран Русско-японской войны. Ночью он тайком пробрался к телам красноармейцев и обнаружил у одного из них красное полотно. Позвав на помощь соседа, Дмитрий Николаевич похоронил бойцов и спрятал знамя в братской могиле, где оно и хранилось до октября 1943-го. Когда войска 38-го стрелкового корпуса освободили Анютино, Тяпкин рассказал о могиле начальнику политотдела соединения. А 8 марта 1944-го в штаб 24-й дивизии поступил приказ за подписью заместителя наркома обороны маршала Василевского. В документе были изложены причина пропажи и история спасения знамени дивизии. Далее указывалось следующее: «Для сохранения славных боевых традиций старейшей дивизии Красной армии вернуть 24-й стрелковой Бердичевской дивизии боевое знамя и впредь именовать ее „24-я стрелковая Бердичевская, дважды Краснознаменная Железная дивизия“. Дмитрий Николаевич Тяпкин был награжден орденом Красного Знамени и навечно зачислен в списки соединения.
Еще более удивительная история произошла со знаменами 968-го и 970-го стрелковых полков 255-й стрелковой дивизии, оборонявшей в первые месяцы войны Киев. Двадцатого сентября 1941-го десятилетний школьник Костя Кравчук, прятавшийся в подвале от бомбежки, выбрался наружу и увидел на перекрестке двух красноармейцев. Они, убедившись, что мальчишка — пионер, передали ему тугой сверток с полковыми знаменами и попросили как следует его спрятать. Сначала парень закопал их в ближайшем саду, но потом, испугавшись за их сохранность, перепрятал — сложил полотна в холщовый мешок, просмолил его и опустил в заброшенный колодец. Позже Костю отправили на принудительные работы в Германию, однако он сбежал и перешел линию фронта. Киев к тому моменту освободили, поэтому вскоре после возвращения домой пионер достал из тайника знамена и отдал их коменданту города. Первого июня 1944 года Костя Кравчук был награжден орденом Красного Знамени, став самым юным кавалером этой высокой награды.
Последние новости
Названа причина смерти Сергея Юрского Шведскую журналистку удивил общественный транспорт в России В Сирии погиб российский военный
Комментарии
Другое , Александр Игнатьев , РИА Новости , Москва , Порт-Артур
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Ураган снес самолет с посадочной полосы
Происшествия
Зеленский сцепился с военными во Львове
В мире Армия
«Вам нужно освежиться»: кандидата в президенты облили водой
Украина В мире
Названа причина смерти Юрского
Общество
Эпидемию на Украине признали крупнейшей в Европе
В мире Украина
Кремль предупредил Украину
Политика В мире
Пахнет уголовщиной: Зеленский попал в передрягу
В мире Украина
Мадуро предложили бежать в Россию
США Ближний Восток
Вертолеты Балтфлота отработали «слепую» посадку на корабль
Армия Оружие
Квартира за 18 миллионов: как поделят наследство Юрского
Шоу-бизнес Другое
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение