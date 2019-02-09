Bloomberg: Amazon может пересмотреть планы открытия новой штаб-квартиры в Нью-Йорке

Корпорация Amazon может пересмотреть объявленные ранее планы открытия своей новой штаб-квартиры в Нью-Йорке из-за протестов ряда законодателей штата и представителей общественности. Об этом сообщило в пятницу информационное агентство Bloomberg.

По данным его источников, в Amazon в том числе обсуждают возможность сокращения масштабов сделки, которая предусматривает открытие второго полноценного головного офиса корпорации в районе Куинс, что потенциально может привести к созданию около 25 тыс. новых рабочих мест.

О сомнениях компании по поводу проекта также сообщили газеты The Wall Street Journal The Washington Post . Между тем, некоторые из источников Bloomberg отмечают, что полный отказ от строительства нового объекта в Нью-Йорке маловероятен. При этом, по информации агентства, новости о том, что компания изучает возможные альтернативы нью-йоркскому проекту, стали неприятным сюрпризом для городских инвесторов и застройщиков, ожидавших значительной прибыли виду роста цен на недвижимость в Куинсе, который начал наблюдаться после того, как Amazon объявила о своих планах.

Городские власти, включая мэра Билла де Блазио, приветствовали известие о том, что Amazon выбрала в качестве места для строительства своего нового головного офиса Куинс. Они заявляли, что проект приведет к огромным инвестициям в инфраструктуру города и поможет создать множество новых рабочих мест.

Однако, несмотря на это, обычные жители мегаполиса, а также некоторые законодатели штата Нью-Йорк открыто выступили против планов Amazon, заявив, что они приведут к неоправданному росту цен на жилье, как это произошло, к примеру, в Сиэтле — городе, где расположена первая штаб-квартира компании. Кроме того, они недовольны потенциальным ухудшением транспортной ситуации в Нью-Йорке, а также тем, что городская администрация пообещала значительные налоговые послабления для Amazon — одной из крупнейших корпораций США, которой владеет самый богатый человек в мире Джефф Безос

Кроме того, как сообщила газета The Wall Street Journal, вскоре в состав специальной комиссии при законодательном собрании штата Нью-Йорк, которой предстоит одобрить соглашение о строительстве штаб-квартиры, достигнутое между Amazon и властями города, может войти критик сделки — сенатор Майкл Джеанарис. Он может выступить за то, чтобы заблокировать соглашение, сообщает издание.

Новые штаб-квартиры

О том, что Amazon ищет место для открытия второй штаб-квартиры в Северной Америке, стало известно в начале сентября 2017 года. Согласно заявлению компании, новый головной офис должен быть полностью равнозначен уже существующей штаб-квартире Amazon в Сиэтле (штат Вашингтон).

В январе прошлого года корпорация из более чем 200 присланных заявок отобрала 20 городов-кандидатов в США и Канаде. В ноябре Amazon объявила, что откроет сразу две новые штаб-квартиры — в Нью-Йорке, а также в округе Арлингтон (штат Вирджиния) под Вашингтоном. О каких-либо проблемах со строительством головного офиса в Арлингтоне информации не поступало.