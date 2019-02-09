122 года назад россиян впервые посчитали

9 февраля 1897 года в Российской империи стартовала первая всеобщая перепись населения. Идея её проведения принадлежала выдающемуся русскому ученому Петру Семёнову-Тянь-Шанскому. По её результатам выяснилось, что в империи проживает 124,6 миллиона человек.

Это была первая перепись, которая позволила выяснить реальное количество жителей Российской империи. Хотя учёт населения на Руси возник давно. И проводился по большей части с фискальными целями, то есть считали только тех, кто должен был платить дань. Пионерами в этом направлении стали ордынцы, которые пересчитывали дома для обложения данью в пользу Монгольской империи.

Поземельные, а затем похозяйственные и подворные переписи в разном виде применялись в российском государстве вплоть до конца XVII века. Новая система учёта населения появилась при Петре I, который в 1718 году ввёл ревизии всего податного населения. Подсчёту подлежали прежде всего «души мужского пола», но в документах отражались данные также о женщинах и детях, проживающих в хозяйствах.

Документы, в которые заносили данные о количестве и составе населения, известны под названием «ревизские сказки». Всего было проведено десять ревизий, и все они получились неточными. Каждая ревизия длилась в среднем от трёх до шести лет, между ними были ещё более длительные перерывы. При этом если человек, учтённый в «сказке», умирал за это время, то его «ревизская душа» всё равно считалась наличной — до следующей переписи. Такие ревизии оставили историкам лишь примерные демографические данные, но зато их недостатки стали основой для шедевра русской литературы — поэмы Николая Гоголя «Мёртвые души».

В середине XVIII века составом населения озаботилась Екатерина II. В историю вошла её возмущённая тирада на одном из заседаний Сената: «Великое государство не может без учёта населения жить… Этак-то устойчивых финансов у нас и не будет, ибо копейка от человека исходит, к нему же она и возвращается. Как же мне, женщине слабой, государством управлять, ежели даже в Сенате не ведают, сколь душ у меня верноподданных?»

Именно с подачи императрицы в России появилась так называемая познавательная статистика. Она же стала первой применять разъяснительную работу среди населения. Обычно простой народ боялся ревизий — потому что перед ревизорами в провинции сначала приезжали военные, которые силой удерживали людей, что обычно сопрягалось с поборами и разбоями. Потому-то, заслышав о надвигающейся переписи, народ хватал детей и пожитки и бежал целыми деревнями. Екатерина II предложила оповещать людей через публикации в прессе, доводить информацию до властей в губерниях.

Группа переписчиков / Фото: wikipedia.org После отмены крепостного права демографическую статистику вели только в отдельных городах и губерниях. Большой подвиг на этой ниве совершил писатель Антон Чехов , по собственной инициативе посетивший Сахалин и составивший точное описание населения и условий его жизни.

Он же через семь лет возглавил группу «счётчиков» в Серпуховском уезде Московской губернии — в ходе первой всеобщей переписи населения, которая состоялась 9 февраля 1897 года под руководством Семёнова-Тянь-Шанского. Впервые в истории перепись прошла по всей Российской империи, и имела своей целью учёт не налогоплательщиков, а всего наличного, осёдлого и приписного населения государства.