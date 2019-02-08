Затулин: Россия уже сегодня имеет все основания не признавать результаты выборов на Украине

Киев прикладывает максимум усилий, чтобы голосование прошло в максимально закрытом режиме не только для Москвы , но и для отдельных категорий электората.

«У нас уже сегодня есть все основания не признавать никакой результат этих выборов. И не только потому, что они так плохо говорят о России , как раз не поэтому. И не только потому, что они собираются не допустить наших наблюдателей. А по той простой причине, что несколько миллионов человек, которые, являясь гражданами Украины , находятся в России, лишены будут возможности голосовать. Это означает, что любой совершённый выбор будет некорректный», — подчеркнул в эфире телеканала «Россия-1» первый заместитель председателя комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин

В конце 2018 года Центризбирком Украины ликвидировал все пять избирательных участков, действовавших в России на постоянной основе, и перенёс их в украинские посольства в Грузии, Казахстане и Финляндии.

«Кто бы ни выиграл из числа тех, кто обсуждается, абсолютно ничего позитивного он предложить не может, потому что свёрстана политическая элита Украины таким образом, что она самоутверждается на разрыве отношений с Россией. Она никак не может взять в толк, что никакие заокеанские друзья не помогут ей в победе над Россией — она просто институционально не в состоянии победить РФ. Задача, которую они перед собой поставили, неподъёмная как для народа Украины, так и для них самих. Они просто достигают временных эффектов, потому что такова сегодня политическая конъектура», — заявил Затулин.