Киев прикладывает максимум усилий, чтобы голосование прошло в максимально закрытом режиме не только для Москвы, но и для отдельных категорий электората.
«У нас уже сегодня есть все основания не признавать никакой результат этих выборов. И не только потому, что они так плохо говорят о России, как раз не поэтому. И не только потому, что они собираются не допустить наших наблюдателей. А по той простой причине, что несколько миллионов человек, которые, являясь гражданами Украины, находятся в России, лишены будут возможности голосовать. Это означает, что любой совершённый выбор будет некорректный», — подчеркнул в эфире телеканала «Россия-1» первый заместитель председателя комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин.
В конце 2018 года Центризбирком Украины ликвидировал все пять избирательных участков, действовавших в России на постоянной основе, и перенёс их в украинские посольства в Грузии, Казахстане и Финляндии.
4 февраля в прямом эфире программы «Свобода слова» на телеканале ICTV Пётр Порошенко пообещал отдать приказ Пограничной службе не впускать на территорию страны российских наблюдателей, которые приедут для работы на избирательных участках в составе международных организаций. Кроме того, первый заместитель председателя Верховной Рады Ирина Геращенко зарегистрировала в парламенте законопроект о невозможности участия наблюдателей из «страны — агрессора РФ» на украинских президентских и парламентских выборах. Однако, как напомнил постоянный представитель РФ при ОБСЕ Александр Лукашевич, такими действиями Киев нарушает свои обязательства перед ОБСЕ.
«Кто бы ни выиграл из числа тех, кто обсуждается, абсолютно ничего позитивного он предложить не может, потому что свёрстана политическая элита Украины таким образом, что она самоутверждается на разрыве отношений с Россией. Она никак не может взять в толк, что никакие заокеанские друзья не помогут ей в победе над Россией — она просто институционально не в состоянии победить РФ. Задача, которую они перед собой поставили, неподъёмная как для народа Украины, так и для них самих. Они просто достигают временных эффектов, потому что такова сегодня политическая конъектура», — заявил Затулин.
Одно из центральных мест в предвыборных программах кандидатов в президенты занимают отношения Украины с Россией. Все политик повторяют тезис об «агрессии» Москвы, из-за чего якобы и начались все проблемы страны, прежде всего экономические. Однако лидер последних соцопросов шоумен Владимир Зеленский на встрече с послами западных стран заявил о готовности в случае победы на выборах сесть за стол переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным.