Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
С-400 привели в боевое положение в Крыму
С-400 привели в боевое положение в Крыму

Галкина попросили высмеивать Пугачеву, а не Ахеджакову 

Газета.Ru 2 часа назад
Фото: Газета.Ru
Звезда "Дома-2" Рустам Солнцев обратился к шоумену Максиму Галкину с просьбой не обижать 80-летнюю Лию Ахеджакову.
Ранее Ахеджакова возмутилась пародиями Галкина, подчеркнув, что он смеется над ней и ее судьбой. Защищая Ахеджакову, Солнцев решил дать Галкину совет — высмеивать собственную супругу Аллу Пугачеву. "Максим, пойми, пожалуйста, Ахеджакову некому защитить. Помню, как в свое время над ней смеялась Ксения Собчак, потом — ты. Предлагаю тебе высмеивать Аллу Пугачеву, — она ведь тоже бабушка!" — цитирует Солнцева "СтарХит".
Он также отметил, что если его, Галкина и Собчак вычеркнуть из русской культуры, никто ничего не потеряет. "А если в ней не будет Лии Меджидовны, то мы все оскудеем. Эта актриса — наше сокровище, к ней надо относиться бережно", — порекомендовал Солнцев.
Ранее Регина Дубовицкая отреагировала на скандал с Ахеджаковой и Галкиным.
Газета.Ru: последние новости
Церемонию вручения "Оскара" проведут без ведущего "Был камертоном интеллигентности": Галкин оплакивает Юрского Тимошенко выступила против создания автономного региона в Донбассе
Другое , Рустам Солнцев , Лия Ахеджакова , Регина Дубовицкая , Ксения Собчак , Максим Галкин , Алла Пугачева , StarHit
Читайте также
Видео
Названа причина смерти Юрского
Общество
Эпидемию на Украине признали крупнейшей в Европе
В мире Украина
Мадуро предложили бежать в Россию
США В мире
Тигренок завелся у полицейских Татарстана
Общество Происшествия
С-400 привели в боевое положение в Крыму
Армия Оружие
США испытали дальнобойную гаубицу
Армия Оружие
Киркоров оценил шансы Лазарева на «Евровидении»
Шоу-бизнес
Мужчина рухнул в канализацию из-за смартфона
Общество Гаджеты
Пока вы спали: ЦБ «прорвет» блокаду Крыма
Общество
Лавров и глава МИД Таиланда подводят итоги переговоров
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение