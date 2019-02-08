В Крыму готовы открыть участок на выборах президента Украины

Крыму готовы содействовать открытию избирательного участка на выборах президента Украины , от киевской стороны потребуются бюллетени и соблюдение некоторых протокольных межгосударственных процедур, заявил депутат Госдумы от крымского региона Руслан Бальбек

"Власти Республики Крым располагают всеми возможностями и готовы содействовать обеспечению избирательного процесса граждан Украины на территории российского полуострова. Это касается выделения и обеспечения всем необходимым избирательных участков, обеспечения мер безопасности, гарантии невмешательства в избирательный процесс. От Украины потребуются бюллетени и соблюдение некоторых протокольных процедур", — сказал Бальбек РИА Новости.

По его словам, лишать людей возможности выбора президента или отправлять их "за тридевять земель" — это попрание украинской конституции, на которую так любит ссылаться действующая власть.

"Граждане Украины, которые находятся на полуострове, без сомнения, оценят в случае положительного решения эту возможность демократической процедуры голосования. Власти полуострова, в свою очередь, будут заниматься своей прямой обязанностью обеспечения свободы доступа к избирательному процессу", — сказал Бальбек.

Выборы президента пройдут на Украине 31 марта. Предвыборная кампания началась 31 декабря, в тот же день началось выдвижение кандидатов на пост президента и подача документов в ЦИК для их регистрации.