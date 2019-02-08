В Москве во второй половине февраля ожидается похолодание

МОСКВА , 8 февраля. / ТАСС /. Понижение температуры ожидается в Москве после оттепели. Об этом ТАСС сообщил в пятницу научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

"Во второй половине февраля мы прогнозируем понижение температуры, погода станет более зимней. Сейчас она на несколько градусов выше нормы", — сказал он.

При этом с начала следующей недели, 11 и 12 февраля, ожидается от минус 2 до плюс 2 градусов, местами осадки. Особенно теплой будет среда, 13 февраля — ожидается от 1 до 5 градусов тепла, отмечают метеорологи.

По данным метеослужбы, относительно теплая погода и небольшой снег прогнозируются до конца этой недели — 8 и 9 февраля ожидается от 0 до 2 градусов тепла, 10 февраля — от минус 3 до минус 1 градуса.