Россия и Аргентина подписали «дорожную карту» сотрудничества между СМИ

Минкомсвязи РФ и Федеральная система СМИ и общественного контента Аргентины подписали в среду "дорожную карту" по развитию сотрудничества между средствами массовой информации двух стран.

Документ подписали замглавы Минкомсвязи Алексей Волин и глава Федеральной системы СМИ и общественного контента Аргентины Эрнан Ломбарди. "Дорожная карта" стала продолжением Меморандума о взаимопонимании, подписанного Волиным и Ломбарди в понедельник в аргентинской столице.

В документе констатируется взаимная заинтересованность в обмене контентом между государственным телевидением РФ и Аргентины, в трансляции аргентинских футбольных матчей, в сотрудничестве по распространению детских программ, мультипликационных фильмов, фильмов, сериалов и программ о туризме, культуре, футболе, науке и технологиях.

Стороны выразили интерес в проработке возможностей совместного производства радиопрограмм, а также в изучении возможностей включения в сетку вещания государственного радио Аргентины программ, записанных российскими производителями.

Документ также предусматривает наращивание сотрудничества между государственными новостными агентствами.

По словам Ломбарди, "дорожная карта" обозначила "конкретный путь сотрудничества" государственных СМИ Аргентины и российских СМИ "в соответствии с намерением воплотить в жизнь соглашения, подписанные президентами двух стран в декабре прошлого года".