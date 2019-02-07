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Россия и Аргентина подписали «дорожную карту» сотрудничества между СМИ 

РИА Новости + ещё 1 1 час назад
Минкомсвязи РФ и Федеральная система СМИ и общественного контента Аргентины подписали в среду "дорожную карту" по развитию сотрудничества между средствами массовой информации двух стран.
Документ подписали замглавы Минкомсвязи Алексей Волин и глава Федеральной системы СМИ и общественного контента Аргентины Эрнан Ломбарди. "Дорожная карта" стала продолжением Меморандума о взаимопонимании, подписанного Волиным и Ломбарди в понедельник в аргентинской столице.
В документе констатируется взаимная заинтересованность в обмене контентом между государственным телевидением РФ и Аргентины, в трансляции аргентинских футбольных матчей, в сотрудничестве по распространению детских программ, мультипликационных фильмов, фильмов, сериалов и программ о туризме, культуре, футболе, науке и технологиях.
Стороны выразили интерес в проработке возможностей совместного производства радиопрограмм, а также в изучении возможностей включения в сетку вещания государственного радио Аргентины программ, записанных российскими производителями.
Документ также предусматривает наращивание сотрудничества между государственными новостными агентствами.
По словам Ломбарди, "дорожная карта" обозначила "конкретный путь сотрудничества" государственных СМИ Аргентины и российских СМИ "в соответствии с намерением воплотить в жизнь соглашения, подписанные президентами двух стран в декабре прошлого года".
"Нас всегда радует, когда общие соглашения обретают конкретные результаты. И сегодня мы их получили" — продолжил глава Федеральной системы СМИ и общественного контента Аргентины.
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Другое , Алексей Волин , Минкомсвязи РФ , Аргентина
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