В Москве похоронили рэпера Децла

В Москве прошли похороны музыканта Кирилла Толмацкого (Децла), скончавшегося в возрасте 35 лет в ночь на 4 февраля 2019 года после своего выступления в Ижевске. Артист похоронен на Пятницком кладбище рядом со своей бабушкой по маминой линии.

Проститься с рэп-исполнителем пришло более двухсот человек, среди которых замечен коллега и друг Кирилла Андрей Меньшиков (Лигалайз), рэпер ST, несколько представителей Black Star, телеведущая Яна Чурикова, друг семьи композитор и музыкант Аркадий Укупник и шоумен Сергей Крылов.

На церемонию одним из первых прибыл отец покойного продюсер Александр Толмацкий, с которым сын был в ссоре с тех пор, как в начале двухтысячных тот оставил семью. Всю организацию похорон Толмацкий-старший взял на себя, а также за несколько часов до церемонии опубликовал у себя в фейсбуке посмертное обращение к сыну.

«Так мы с тобой и не поговорили. Больше всего на свете я боялся что ты не придешь на мои похороны, — написал продюсер. — Мои попытки начать общение с тобой были сплошным провалом. Я так и не узнаю, почему ты не сделал шаг навстречу. Или подал бы мне какой-то знак… Я очень любил тебя, не понимаю зачем ты наговорил много странных вещей в мой адрес. Жизнь сделала так, что хороню тебя я. Прости меня, может быть, я действительно был плохим отцом? Но знай моя любовь к тебе безгранична. Дети это воплощение мечты родителей, я горжусь тобой. Прости меня, сердце разрывается от любви и боли».

При таких трагических обстоятельствах состоялось знакомство Толмацкого-старшего со своим 13-летним внуком Антонием — как известно, Кирилл был против их общения. Во время церемонии Толмацкий-старший обнимал Тони и что-то рассказывал ему. К мальчику время от времени подходили разные люди, соболезновали и рассказывали истории про его отца, он старался держаться, что удавалось с трудом.

Вдова Кирилла Юлия сидела молча в оцепенении рядом с матерью артиста Ириной. В ответ на вопрос одного из присутствующих о причине смерти, Ирина сказала: «Надо было его лечить. Не слушать его, а тащить в больницу. Он же ел не пойми как, все на ходу. Постоянно находился в полусогнутом положении — бесконечные машины, самолеты, он столько ездил. Говорил мне: „Мама, я ненавижу эти машины. Он уставал сильно. Не жалел себя“.

В ходе церемонии кто-то задел и с шумом уронил большой православный крест, который впоследствии установили на могиле. Некоторые из присутствующих сочли произошедшее дурным знаком — согласно поверьям, это может предвещать еще одну смерть в семье.

В конце прощания попытался взять слово Александр Толмацкий, однако произнеся: „Уважаемые друзья и гости“, он разрыдался и упал на гроб. К нему подошел внук Тони, обняв его. Толмацкий выкрикнул: „Прости меня, сын“.

После отца к присутствующим обратился один из пришедших на прощание молодых людей.

»Кирилл, мы отомстим за тебя, кто это сделал будет наказан. Все ответят за это», — заявил он.

Толмацкий-старший потребовал его замолчать и покинуть помещение.

«Мне бы не хотелось слышать эти речи на похоронах, выйдите из зала. Не надо провокаций и дурацких речей, как случилось, так случилось. Сделайте лучше что-то доброе», — сказал он.

Гроб с телом артиста был вынесен из здания ЦКБ под скорбные аплодисменты, а один из поклонников выкрикнул: «Децл жив!»

Отпевание музыканта состоялось в Храме Троицы Живоначальной при Пятницком кладбище. Первыми туда вошли родственники, позже пригласили остальных и раздали свечи. Там все в последний раз простились с сыном, мужем, отцом и артистом, после чего была закрыта крышка гроба. В этот момент расплакалась вдова.

Позже гроб с телом музыканта опустили в могилу. Когда рабочие кладбища начали бросать землю, супруга Кирилла не смогла на это смотреть и отошла в сторону, но в самом конце она все же нашла в себе силы бросить горсть земли и оставила для любимого очки, открытку и несколько свертков. После этого родные Кирилла поблагодарили всех, кто пришел на кладбище, и люди начали расходиться.

Напомним, что в этот же день был выпущен посмертный клип Децла на композицию «Inferno», в комментариях к видео поклонники выражают соболезнования и собственное горе в связи со смертью артиста.

«Светлая память! Спасибо за детство и юность! Жаль, что ты так рано покинул нас. В свои 30 лет я второй день ощущаю в душе какое-то чувство надежды на чудо, что сегодня, в день прощания, Кирюха встанет с гроба и скажет всем недоброжелателям все, что о них думает. Или же он уже давно греется на пляже на каком-нибудь далеком от этой грязи острове. Тяжело осознавать что пришел момент, когда начало умирать детство и юность﻿», — написал один из комментаторов.