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Во Франции в эту субботу «желтые жилеты» проведут 13-й день протестов 

Российская Газета + ещё 14 6 часов назад
Фото: Российская Газета
В манифестациях, состоявшихся второго февраля во многих городах Франции, участие приняли 58600 тысяч человек, что на десять тысяч меньше, чем за неделю до этого. Однако это отнюдь не свидетельствует о том, что активность неформалов снизилась. Об этом говорит хотя бы тот факт, что в Париже их собралось тогда в несколько раз больше, чем в предыдущие субботы.
На этот раз во французской столице местом сбора «желтые жилеты» назначили площадь Звезды — Шарль де Голль и Елисейские поля. Предполагается, что в районе 11:00 (13:00 мск) они начнут шествие в сторону Сены. После этого по набережной пройдут мимо зданий Министерства иностранных дел, Национального собрания, а затем направятся к Сенату, что рядом с Люксембургским садом. Ближе к 17:00 (19:00 мск) марш должен завершиться на Марсовом поле около Эйфелевой башни.
Для обеспечения порядка в Париже, как стало известно, в эту субботу привлечены три тысячи полицейских. Это не считая агентов специальных подразделений быстрого реагирования, которые призваны нейтрализовать наиболее агрессивных протестующих.
Демонстрации также состоятся в Бордо, Марселе, Ницце, Нанте, Руане и других городах страны. В Монпелье, на юге Франции, неформалы проводят свою акцию, в ходе которой намереваются осудить принятый на днях нижней палатой парламента закон, ужесточающий правила проведения манифестаций.
По последним данным статистической службы YouGov, 64 процента французов по-прежнему поддерживают «желтые жилеты», а 77 процентов считают их выступления оправданными.
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Другое , МИД , Франция
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