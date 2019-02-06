О Майдане, Крыме и выборах: Янукович дал пресс-конференцию в РИА Новости

Об Украине после госпереворота

"Прошедшие пять лет после 2014 года, после государственного переворота я оцениваю как самые черные страницы в жизни Украины за годы независимого государства. Все, что произошло на Украине после госпереворота, не могло присниться ни в каком в страшном сне, я думаю, многим жителям не только Украины, но и тем, которые были тесно связаны с Украиной".

"Я хотел бы обратиться и к работникам спецслужб, правоохранительных органов , военным (с призывом) не выполнять «преступные законы» власти. Власть поменяется и придет день, когда придется отвечать за все".

"Все, что связано с разделением страны, власть с успехом это выполнила и выполняет. К этому относится и потеря территории Крыма. Мои адвокаты вчера подали документы в следственные органы, чтобы начать следствие, а кто же на самом деле виноват в потере Крыма. Конкретные виновники: кто нарушил конституцию Украины и совершил в Украине военный переворот государственный? Кто расстрелял невинных людей, которые вышли на массовые акции протеста, и правоохранительные органы, которые стояли на защите законности и конституции. Кто совершил эту ужасную провокацию? Эти вопросы сегодня необходимы. Их необходимо знать, потому что пять лет страна живет во лжи".

О соглашении со сторонниками «Евромайдана»

"Лукин был представителем России, 20 и 21 (февраля 2014 года) он сидел за столом переговоров и, к сожалению, он был прав. Он мне сказал: неужели вы верите, что эти соглашения будут выполнены? Я сказал: «Да, я хочу верить, что на таком уровне, когда приезжают министры иностранных дел европейских государств и подписывают документ, они обязательно будут выполнены. Я верю, что должны работать какие-то правила, принципы, законы… Если Европа — оплот демократии и так далее — как они могут себя дискредитировать, я отвечал Лукину. Я не верю, что они себя так дискредитируют, все что мы подпишем, мы будем выполнять с двух сторон, в том числе за это будут нести (ответственность) страны-подписанты. К сожалению, я ошибся и Лукин был прав. Как это можно назвать? Меня обманули, предали или, как говорят продвинутые украинские политики, которые сегодня такими себя считают — „меня кинули как лоха“.

О Донбассе

»Нужно сесть за стол переговоров с гражданами Украины, которые проживают в Донбассе… Порошенко обязан принять решение и сесть за стол переговоров с представителями Донбасса, жителями Украины. И это путь к решению этого конфликта, уверен в этом".

О церкви

"Категорически нельзя было вмешиваться государству, политикам, президенту в вопросы вероисповедания. Церковь всегда была отделена от государства. На протяжении всей истории независимой Украины никто из президентов не позволял себе вмешиваться в дела церкви".

О предстоящих выборах на Украине

"Сегодня однозначно нужно сказать, что власть будет любой ценой, повторяю, любой ценой, задействовать весь имеющийся у них ресурс, учитывая и административный ресурс, и различные технологии, которые фактически позволят фальсифицировать выборы. Потому что без фальсификации победить на этих выборах представителю власти, прямо скажу, президенту Порошенко, невозможно".

"Честно победить на этих выборах Порошенко не способен. У него такой поддержки нет. А если он пойдет на фальсификацию выборов, я бы хотел обратиться ко всем международным наблюдателям, чтобы этого не допустить".

О своем приговоре

"Приговор был, всем понятно, написан под диктовку власти. И то давление, которые было на суд, оно было беспрецедентное. Приговор не имеет абсолютно ничего общего с законом. Сплошные нарушения криминально-процессуального кодекса. Все построено на лжи и на ненависти. Правда состоит в том, что расстрелы на Майдане сделали организаторы Майдана".

"Конечно, это все (угрозы политическим деятелям на Украине — ред.) страшно. И это недопустимо при том, что нынешняя власть на каждом углу говорит о демократических принципах и о том, что это является, демократические принципы, — верховенство права, свобода слова, и права человека, и так далее, — лежат в фундаменте этого государства. Я бы сказал, что с этим народ Украины не согласен".