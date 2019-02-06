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Facebook ответит в суде за политическую цензуру 

Национальная Служба Новостей 52 минуты назад
Фото: Национальная Служба Новостей
11.02.2019 состоится пресс-конференция, посвященная судебному иску против социальной сети Facebook11.02.2019 в 15:00 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится пресс-конференция по факту резонансного искового заявления против социальной сети Facebook, на тему: «Facebook ответит в суде за политическую цензуру»
Известный адвокат Евгений Тарло, политолог Сергей Марков, украинский политический деятель Олег Царев, а также режиссер и продюсер Елена Райская подали иск против корпорации «Facebook» в связи с неоднократными блокировками и удалением их аккаунтов. Помимо этого, администрация социальной сети удаляет авторские публикации истцов, касающиеся происходящих на территории Украины политических процессов. С другой стороны, оскорбительные публикации оппонентов — пользователей социальной сети — в адрес граждан Российской Федерации, а также прямые призывы к уничтожению русскоязычного населения Украины администрацией социальной сети «Facebook» не блокируются и до настоящего момента какие-либо меры не предпринимаются.
Участники пресс-конференции:
— российский политический и общественный деятель, доктор юридических наук, бывший член Совета Федерации Федерального Собрания РФ, председатель Коллегии адвокатов «Тарло и партнеры», Евгений Тарло;
— российский общественный деятель, политолог, генеральный директор НП «Институт политических исследований» Сергей Марков;
— украинский политический деятель, народный депутат Украины 4, 5, 6, 7 созывов, бывший заместитель главы фракции Партии регионов в Верховной Раде Украины, Олег Царев;
— российский режиссер, сценарист и продюсер, Елена Райская.
Пресс-конференция состоится в пресс-центре информационного агентства «Национальная служба новостей» по адресу: Москва ул. Народного Ополчения, д. 39, корп. 2.
Начало пресс-конференции в 15:00  Интернет-трансляция будет доступна на сайте www.nsn.fm  Аккредитация журналистов осуществляется по телефонам:
8 (495) 925 04 49  8 (916) 107 77 34  8 (915) 023 10 49  Уважаемые коллеги! Обращаем ваше внимание, что условием аккредитации является обязательное указание пресс-центра ИА «НСН» в ваших материалах
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Другое , Украина , Евгений Тарло , Сергей Марков , Олег Царев , Елена Райская , Совет Федерации , Институт политических исследований , Верховная Рада , Национальная Служба Новостей
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