Facebook ответит в суде за политическую цензуру

11.02.2019 состоится пресс-конференция, посвященная судебному иску против социальной сети Facebook11.02.2019 в 15:00 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится пресс-конференция по факту резонансного искового заявления против социальной сети Facebook, на тему: «Facebook ответит в суде за политическую цензуру»

Известный адвокат Евгений Тарло , политолог Сергей Марков , украинский политический деятель Олег Царев , а также режиссер и продюсер Елена Райская подали иск против корпорации «Facebook» в связи с неоднократными блокировками и удалением их аккаунтов. Помимо этого, администрация социальной сети удаляет авторские публикации истцов, касающиеся происходящих на территории Украины политических процессов. С другой стороны, оскорбительные публикации оппонентов — пользователей социальной сети — в адрес граждан Российской Федерации, а также прямые призывы к уничтожению русскоязычного населения Украины администрацией социальной сети «Facebook» не блокируются и до настоящего момента какие-либо меры не предпринимаются.

Участники пресс-конференции:

— российский политический и общественный деятель, доктор юридических наук, бывший член Совета Федерации Федерального Собрания РФ , председатель Коллегии адвокатов «Тарло и партнеры», Евгений Тарло;

— украинский политический деятель, народный депутат Украины 4, 5, 6, 7 созывов, бывший заместитель главы фракции Партии регионов в Верховной Раде Украины , Олег Царев;

— российский режиссер, сценарист и продюсер, Елена Райская.

Пресс-конференция состоится в пресс-центре информационного агентства «Национальная служба новостей» по адресу: Москва ул. Народного Ополчения, д. 39, корп. 2.

Начало пресс-конференции в 15:00 Интернет-трансляция будет доступна на сайте www.nsn.fm Аккредитация журналистов осуществляется по телефонам:

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