Суд оштрафовал «Эхо Москвы в Пскове» на 150 тысяч рублей

В среду адвокат журналистки Татьяна Мартынова сообщила РИА Новости, что в доме Прокопьевой прошли обыски. По словам адвоката, после эфира радиопрограммы Прокопьевой в ноябре 2018 года, где журналистка говорила о террористическом акте в России, оценив действия террориста, региональное СУСК возбудило в отношении нее дело о публичном оправдании терроризма с использованием СМИ.

"Да, суд оштрафовал «Эхо Москвы в Пскове» на 150 тысяч рублей. Это связано с выпуском в эфир программы Светланы Прокопьевой", — сказал Костиков.

Он отметил, что радиостанция намерена обжаловать это решение суда.