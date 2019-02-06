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Суд оштрафовал «Эхо Москвы в Пскове» на 150 тысяч рублей 

РИА Новости + ещё 17 3 часа назад
Фото: 360tv.ru
С. -ПЕТЕРБУРГ, 6 фев — РИА Новости. Мировой суд Пскова оштрафовал на 150 тысяч рублей редакцию радиостанции "Эхо Москвы в Пскове" в связи с эфиром программы журналистки Светланы Прокопьевой, сообщил РИА Новости главный редактор радиостанции Максим Костиков.
В среду адвокат журналистки Татьяна Мартынова сообщила РИА Новости, что в доме Прокопьевой прошли обыски. По словам адвоката, после эфира радиопрограммы Прокопьевой в ноябре 2018 года, где журналистка говорила о террористическом акте в России, оценив действия террориста, региональное СУСК возбудило в отношении нее дело о публичном оправдании терроризма с использованием СМИ.
"Да, суд оштрафовал «Эхо Москвы в Пскове» на 150 тысяч рублей. Это связано с выпуском в эфир программы Светланы Прокопьевой", — сказал Костиков.
Он отметил, что радиостанция намерена обжаловать это решение суда.
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Другое , Татьяна Мартынова , СКР , РИА Новости , Эхо Москвы , Псков , Санкт-Петербург
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