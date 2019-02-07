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СК допросил главреда «Эха Москвы в Пскове» по делу об оправдании терроризма 

РИА Новости + ещё 24 1 час назад
Фото: Говорит Москва
С. -ПЕТЕРБУРГ, 7 фев — РИА Новости. Следственные органы в четверг допросили в качестве свидетелей главного редактора радиостанции "Эхо Москвы в Пскове" Максима Костикова и заместителя директора медиахолдинга «Гражданская пресса», в состав которого входит радиостанция, Константина Калиниченко по делу о публичном оправдании терроризма в отношении местной журналистки Светланы Прокопьевой. Об этом РИА Новости сообщил Калиниченко.
В среду адвокат журналистки Татьяна Мартынова сообщила РИА Новости, что в доме Прокопьевой прошли обыски. По словам адвоката, после эфира радиопрограммы Прокопьевой в ноябре 2018 года, где журналистка говорила о террористическом акте в России, оценив действия террориста, региональное СУСК РФ возбудило в отношении нее дело о публичном оправдании терроризма с использованием СМИ (часть 2 статьи 205.2 УК РФ). Кроме того, мировой суд Пскова оштрафовал на 150 тысяч рублей редакцию радиостанции «Эхо Москвы в Пскове» в связи с эфиром программы Прокопьевой.
"Допрос был совершенно общего характера, касался вопросов, кто такая Прокопьева, о чем она пишет, как ее материалы проходят редактирование и попадают в эфир и другие наши средства массовой информации. Допрос совершенно общего характера, без какого-то тонкого намека на готовое решение, то есть все было достаточно корректно", — сказал Калиниченко.
Он добавил, что наложенный на радиостанцию административный штраф будет обжалован.
Областное управление Следственного комитета РФ от комментариев отказалось.
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Комментарии
Другое , Татьяна Мартынова , СКР , РИА Новости , Эхо Москвы , Псков , Санкт-Петербург
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