Украина решила разорвать соглашение с Россией об обмене правовой информацией

Документ признает необходимость двустороннего информационного обмена правовыми актами в сфере гражданского права, арбитражного процесса, трудоустройства, социального страхования и обеспечения, предпринимательской деятельности, промышленности, транспорта и связи, образования, науки, культуры, охраны здоровья, обороны, таможенного дела, юстиции, уголовного законодательства, внешней политики и международных отношений, международного частного права, внешнеэкономических отношений — всего — 44 пункта.

Согласно статье 9 соглашения, оно «остается в силе до истечения шести месяцев с даты, когда одна из сторон письменно уведомит другую сторону о своем намерении прекратить действие настоящего соглашения».