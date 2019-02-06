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Украина решила разорвать соглашение с Россией об обмене правовой информацией 

ТАСС + ещё 6 4 часа назад
Фото: Газета.Ru
КИЕВ, 6 февраля. /ТАСС/. Кабинет министров Украины принял решение прекратить действие межправительственного соглашения с Российской Федерацией об обмене правовой информацией, заключенного 18 апреля 1995 года. Соответствующее решение было принято на заседании в среду.
Документ признает необходимость двустороннего информационного обмена правовыми актами в сфере гражданского права, арбитражного процесса, трудоустройства, социального страхования и обеспечения, предпринимательской деятельности, промышленности, транспорта и связи, образования, науки, культуры, охраны здоровья, обороны, таможенного дела, юстиции, уголовного законодательства, внешней политики и международных отношений, международного частного права, внешнеэкономических отношений — всего — 44 пункта.
Согласно статье 9 соглашения, оно «остается в силе до истечения шести месяцев с даты, когда одна из сторон письменно уведомит другую сторону о своем намерении прекратить действие настоящего соглашения».
Украина за последние месяцы разорвала целый ряд соглашений с Россией в различных сферах. В декабре 2018 года президент Украины Петр Порошенко подписал закон о непродлении действия Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и РФ.
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Другое , В мире , Конфликты , Политика , Украина , Петр Порошенко , Правительство Украины , ИТАР-ТАСС
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