Госдума предлагает запретить рекламу спайсов

Пропаганда в СМИ и Интернете так называемых дизайнерских наркотиков — спайсов и солей — скоро окажется под запретом и будет наказываться двумя годами тюрьмы. Нельзя будет рассказывать о способах их разработки, изготовления, использования, а также раскрывать места приобретения. Новшества прописаны в законопроекте, который Госдума приняла в первом чтении 5 февраля. Авторы инициативы во главе с председателем думского Комитета по безопасности Василием Пискаревым отметили, что необходимость поправок в законодательство связана с активным переходом наркоторговцев на цифровые платформы.

Запреты нужно было уточнить

По действующему законодательству в России наркотики пропагандировать запрещено. В Кодексе об административных правонарушениях написано, что «пропаганда наркотических веществ, психотропных веществ или их прекурсоров, растений, содержащих наркотические средства, и их частей» наказывается штрафом до одного миллиона рублей, а для иностранных граждан — арестом на 15 суток и выдворением за пределы России. Уголовный кодекс же предусматривает за «склонение к потреблению наркотических средств» лишение свободы от трёх до пяти лет, а за вовлечение несовершеннолетнего — до 20 лет тюрьмы.

Ещё в 2015 году в законодательство ввели понятие «новые потенциально опасные вещества», создали соответствующий реестр и установили административную ответственность за их потребление и уголовную ответственность — за незаконный оборот. С тех пор преступникам грозит до двух лет лишения свободы за «распространение изображений и (или) названий (в том числе на иностранных языках) наркотических средств, психотропных веществ или их прекурсоров, наркосодержащих растений или их частей».

Но те, кто рекламируют наркотики, знают, как обойти запреты. Это касается и способов распространения информации, и того, под каким видом продаются психотропные вещества. Правоохранители регулярно фиксируют появление новых химических соединений — солей, курительных смесей, психоактивных препаратов, которые преступники пытаются продавать как безобидные вещества, напомнил глава думского Комитета по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев.

«Дизайнерские» наркотики из моды пока не выходят

По данным МВД России, за 2017 год было рассмотрено более 47 тысяч электронных запросов, поступивших из Роскомнадзора , по которым принято более 20,5 тысячи решений об ограничении доступа к сайтам, распространяющим запрещённую информацию о потенциально опасных психоактивных веществах. При этом в законодательстве возникла нестыковка — уголовная ответственность за пропаганду такого рода веществ уже введена, а прямого запрета в законах о рекламе и СМИ нет.

«Дизайнерские» наркотики сами по себе неуловимы, стоит изменить один компонент в их составе, и всё — такое вещество уже не входит в реестр и привлечь за его распространение и рекламу невозможно. На данный момент в нашей стране наибольшей популярностью пользуются два вида таких наркотиков — соли и курительные смеси (спайсы). Солями называют «дизайнерский» наркотик, который распространяется под видом солей для ванн. На самом же деле это мощнейшее наркотическое вещество. Его употребляют, вдыхая пары или вводя инъекцию с раствором. Соли негативно влияют на психику человека, они могут вызывать беспокойство, паранойю, а также галлюцинации разной степени силы.

Что касается спайсов, то называются они так, потому что в первые годы их часто продавали под видом пищевых приправ. Изначально их делали в Китае, однако в последние годы производство было налажено и в России. Спайсы — это очень сильные психоактивные вещества, а эффект от них значительно сильнее, чем эффект от марихуаны. Кроме того, будучи синтезированным веществом, спайсы имеют свойство вызывать сильную зависимость.

«Дизайнерские» наркотики сами по себе неуловимы, стоит изменить один компонент в их составе, и всё — такое вещество уже не входит в реестр и привлечь за его распространение и рекламу невозможно.

Как отметил зампред фракции «Единая Россия» , один из авторов законопроекта Виктор Кидяев , применение социальных сетей, почтовых программ и мессенджеров делает наркоторговлю менее заметной и усложняет для правоохранительных органов борьбу с этим явлением. «Проблема нескольких последних лет — это так называемый дизайн наркотиков, — обратил внимание он. — Когда преступники формально меняют химический состав и вновь запускают своё зелье в продажу. Суть и воздействие на человека не изменились, но в списке запрещённых препаратов нового вещества ещё нет, а значит, нет ограничений на рекламу и торговлю», — объяснил депутат.