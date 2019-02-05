Госдума предлагает запретить рекламу спайсов 

Пропаганда в СМИ и Интернете так называемых дизайнерских наркотиков — спайсов и солей — скоро окажется под запретом и будет наказываться двумя годами тюрьмы. Нельзя будет рассказывать о способах их разработки, изготовления, использования, а также раскрывать места приобретения. Новшества прописаны в законопроекте, который Госдума приняла в первом чтении 5 февраля. Авторы инициативы во главе с председателем думского Комитета по безопасности Василием Пискаревым отметили, что необходимость поправок в законодательство связана с активным переходом наркоторговцев на цифровые платформы.
Запреты нужно было уточнить
По действующему законодательству в России наркотики пропагандировать запрещено. В Кодексе об административных правонарушениях написано, что «пропаганда наркотических веществ, психотропных веществ или их прекурсоров, растений, содержащих наркотические средства, и их частей» наказывается штрафом до одного миллиона рублей, а для иностранных граждан — арестом на 15 суток и выдворением за пределы России. Уголовный кодекс же предусматривает за «склонение к потреблению наркотических средств» лишение свободы от трёх до пяти лет, а за вовлечение несовершеннолетнего — до 20 лет тюрьмы.
Ещё в 2015 году в законодательство ввели понятие «новые потенциально опасные вещества», создали соответствующий реестр и установили административную ответственность за их потребление и уголовную ответственность — за незаконный оборот. С тех пор преступникам грозит до двух лет лишения свободы за «распространение изображений и (или) названий (в том числе на иностранных языках) наркотических средств, психотропных веществ или их прекурсоров, наркосодержащих растений или их частей».
Но те, кто рекламируют наркотики, знают, как обойти запреты. Это касается и способов распространения информации, и того, под каким видом продаются психотропные вещества. Правоохранители регулярно фиксируют появление новых химических соединений — солей, курительных смесей, психоактивных препаратов, которые преступники пытаются продавать как безобидные вещества, напомнил глава думского Комитета по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев.
«Дизайнерские» наркотики из моды пока не выходят
По данным МВД России, за 2017 год было рассмотрено более 47 тысяч электронных запросов, поступивших из Роскомнадзора, по которым принято более 20,5 тысячи решений об ограничении доступа к сайтам, распространяющим запрещённую информацию о потенциально опасных психоактивных веществах. При этом в законодательстве возникла нестыковка — уголовная ответственность за пропаганду такого рода веществ уже введена, а прямого запрета в законах о рекламе и СМИ нет.
«Дизайнерские» наркотики сами по себе неуловимы, стоит изменить один компонент в их составе, и всё — такое вещество уже не входит в реестр и привлечь за его распространение и рекламу невозможно. На данный момент в нашей стране наибольшей популярностью пользуются два вида таких наркотиков — соли и курительные смеси (спайсы). Солями называют «дизайнерский» наркотик, который распространяется под видом солей для ванн. На самом же деле это мощнейшее наркотическое вещество. Его употребляют, вдыхая пары или вводя инъекцию с раствором. Соли негативно влияют на психику человека, они могут вызывать беспокойство, паранойю, а также галлюцинации разной степени силы.
Что касается спайсов, то называются они так, потому что в первые годы их часто продавали под видом пищевых приправ. Изначально их делали в Китае, однако в последние годы производство было налажено и в России. Спайсы — это очень сильные психоактивные вещества, а эффект от них значительно сильнее, чем эффект от марихуаны. Кроме того, будучи синтезированным веществом, спайсы имеют свойство вызывать сильную зависимость.
«Дизайнерские» наркотики сами по себе неуловимы, стоит изменить один компонент в их составе, и всё — такое вещество уже не входит в реестр и привлечь за его распространение и рекламу невозможно.
Как отметил зампред фракции «Единая Россия», один из авторов законопроекта Виктор Кидяев, применение социальных сетей, почтовых программ и мессенджеров делает наркоторговлю менее заметной и усложняет для правоохранительных органов борьбу с этим явлением. «Проблема нескольких последних лет — это так называемый дизайн наркотиков, — обратил внимание он. — Когда преступники формально меняют химический состав и вновь запускают своё зелье в продажу. Суть и воздействие на человека не изменились, но в списке запрещённых препаратов нового вещества ещё нет, а значит, нет ограничений на рекламу и торговлю», — объяснил депутат.
По данным члена думского Комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Евгения Ревенко, наркоторговцы используют интернет-магазины, соцсеть «ВКонтакте», мессенджеры WhatsApp и Viber для рассылки информации.