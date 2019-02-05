На Юго-Западе Москвы устроят «Папа-фест»

23 февраля в культурном центре «Вдохновение» пройдет интерактивный семейный фестиваль «Папа-фест». Мероприятие приурочат к Дню защитника Отечества.

В культурном центре разместится интерактивная выставка воинских костюмов Х — ХХ веков. Также гостей ждут различные тематические площадки, необычные интерактивные программы, а также прикладные мастер-классы. А в студии звукозаписи желающие смогут записать профессиональное аудиопоздравление.

Вход на мероприятие будет свободным, однако желательно зарегистрироваться на сайте культурного центра «Вдохновение». Время проведения «Папа-феста» — с 12.00 до 19.00.