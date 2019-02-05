В Японии признали Курилы идеальным местом для ракет США

Четыре острова Курильской гряды, на которые претендует Япония , могут идеально подойти для размещения американских противоракет из-за своего географического положения. Такая точка зрения была высказана на страницах газеты Japan Business Press.

Размещение на Курилах систем ПРО США укрепит оборону Японии и Америки от баллистических ракет Северной Кореи , отмечается в статье. При этом лучше всего для ракетной базы подходит остров Итуруп.

Кроме того, американские ракеты на Итурупе «позволят Вашингтону заблокировать порт Владивосток — базу Тихоокеанского флота России ».

Именно благодаря четырем островам Курильской гряды Россия контролирует незамерзающий пролив Екатерины между островами Итуруп и Кунашир, благодаря чему российские корабли могут выходить в Тихий океан, отмечает издание.

«Если Россия отдаст все четыре острова или даже только три, за исключением Итурупа, то велика вероятность, что Япония и США заблокируют пролив Екатерины», — заявляет автор. Кроме того,

размещение американских ракет и радаров на Курилах поможет США отслеживать пуски российских ракет из Охотского моря.

Член Совета Федерации Олег Мопрозов считает, что рассуждения о возможном размещении американских ракет на Курилах «уничтожают возможность разрешения многолетней проблемы» в российско-японских отношениях, передает ФАН.

Сенатор обратил внимание на то, что авторы материала «либо работают против премьер-министра Синдзо Абэ из внутриполитических взглядов, либо дают сигнал американцам, что военно-стратегические выгоды должны подтолкнуть их приступить к давлению на Россию».

«Япония просто повторяет, что говорят американцы. Они всегда шли в фарватере Соединенных Штатов, начиная с окончания Второй Мировой войны, по всем позициям международных споров. Конечно, это будет воспринято негативно российской стороной.

Прямо об этом никто из официальных лиц не будет говорить, но это будет учитываться», — заявил эксперт.

Ранее ВЦИОМ сообщил, что три четверти (77%) участников проведенного им опроса выступают против передачи Японии южной части Курильских островов ради заключения мирного договора и развития двусторонних отношений. Всероссийский опрос «ВЦИОМ-Спутник» был проведен 26 ноября 2018 года, объем выборки составил 1,6 тыс. респондентов, максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.

Японский премьер-министр Синдзо Абэ ранее заявил, что мирный договор с Россией будет выгоден и США. «Заключение мирного договора Японией и Россией положительно скажется на региональной стабильности. Я считаю, что это станет плюсом и для США», — сказал Абэ. Он добавил, что в настоящее время на четырех Курильских островах живут россияне, но территориальная проблема продолжит существовать, пока часть их не перейдет к японской стороне.

Синдзо Абэ хочет поднять вопрос заключения мирного договора на основе Совместной советско-японской декларации 1956 года. В этой декларации Москва соглашалась рассмотреть возможность передачи Японии Хабомаи и Шикотана после заключения мирного договора. Предложение главы японского правительства также будет включать и возможность обсуждения принадлежности Кунашира и Итурупа, о которых в декларации не упоминается.

В самом конце 2018 года премьер-министр Японии Синдзо Абэ сообщил, что в переговорах с Россией по поводу мирного договора между странами «существует ряд проблем». Абэ уже желает начать «конкретное обсуждение» на встрече с президентом России Владимиром Путиным

Спор вокруг принадлежности Южных Курил разгорелся вновь после того, как 12 сентября Путин спонтанно предложил Абэ заключить мирный договор до конца 2018 года без предварительных условий.

Это предложение он озвучил в конце своего выступления на пленарном заседании Восточного экономического форума во Владивостоке.

МИД Японии в ответ на эту идею заявил, что Токио будет вести переговоры с Россией по поводу заключения мирного договора после решения территориального спора, и эта позиция «останется неизменной». В Японии четыре острова Малой Курильской гряды — Итуруп, Кунашир, Шикотан и Хабомаи — называют «северными территориями» и считают незаконно аннексированными.

МИД России при этом неоднократно заявлял, что российский суверенитет над островами имеет соответствующее международно-правовое оформление и не подлежит сомнению.