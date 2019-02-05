Дима Билан признался, что предпочел карьеру чувствам к любимой женщине

Известный певец Дима Билан в рукописи «Планета Билан» поделился самым сокровенным. К примеру, что однажды между карьерой и чувствам к девушке он выбрал первое. По его словам, он цинично препарировал свою любовь и привязанности.

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Музыкант заметил, что какое-то время он пробовал усидеть на двух стульях. Быть внимательным бойфрендом и трудолюбивым музыкантом. В какой-то период его жизни эмоции и любовь заполоняли его до краев. Он просто отключал телефон и пропадал на несколько дней. Однако затем следовали срочные концерты и репетиции. На личное время шансов практически не было.

Какое-то время певец шел на компромиссы с самим собой. Однако все это его сильно выматывало. Он вспомнил свой разговор на пляже, когда остался наедине с любимой девушкой. Тогда он понял, что нужно либо бросить ее, либо музыку. Он понял, что не сможет отказаться от музыки, потому что это бы значило предать самого себя. На такую жертву он не смог пойти, сообщает «СтарХит»