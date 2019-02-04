Президентские выборы на Украине ничего не изменят

После 21 апреля — даты второго тура — Украина не вернет себе статус субъекта мировой политики, не изменит курс на дальнейшую деградацию, ее раздробленное по языкам, регионам, вере, исторической памяти население не станет вдруг единым народом. Но до 21 апреля украинским избирателям гарантировано масштабное шоу, грустное и поучительное зрелище для других, где артисты в ходе представления приплачивают зрителям — монетизацией субсидий за ЖКХ, символическими прибавками к пенсии, продуктовыми наборами, прямой скупкой голосов и взятками рядовым участникам избирательного процесса. Но все это только для того, чтобы по окончании последнего акта снять с них последнюю рубаху.

Автор не ставит перед собой задачу делать краткосрочные предсказания, а только рисует картину поля боя перед первым туром выборов, который ничего кардинально не решит, как и все последующие. Путь к выздоровлению Украины будет долгим, болезненным, растянутым не на один политический цикл, и, к сожалению, как видится из сегодня — без гарантии положительного финала.

Она хочет посадить его в тюрьму, а он намерен ее туда вернуть. Оба монополизировали вульгарную националистическую повестку и отличаются сегодня примерно как Петлюра и Бандера

Для понимания мизансцены обратимся к социологии. Мониторинг электоральных настроений украинцев от группы «Рейтинг» показывает, что реальная борьба за выход во второй тур будут вести трое: комик Владимир Зеленский — его пока поддерживают 19 процентов украинцев, экс-премьер Юлия Тимошенко — 18 процентов, и действующий президент Петр Порошенко с 15 процентами. При этом прогнозируется высокая явка: 44 процента респондентов обязательно будут голосовать, еще 35 процентов придут на участки «скорее всего». На четвертом месте условный «кандидат от юго-востока» Юрий Бойко , у которого сегодня 10 процентов. Но для него и его политической силы «Оппозиционная платформа — За жизнь» нынешние выборы — скорее разгонная ступень в парламентскую кампанию, которая начнется уже через полгода.

Пародия ли он?

Начавшееся как удачная шутка выдвижение известного комика Владимира Зеленского в президенты уже через два месяца после первых разговоров о нем как о кандидате перестало смешить того, кто положил свою жизнь и десятки тысяч чужих за бутафорскую президентскую булаву. Сегодня этот клоун является самым опасным противником Петра Порошенко. И Зеленский с видимым удовольствием играет роль мальчика из сказки о голом короле. Он объявляет о своем походе в политику на одном из самых рейтинговых каналов Украины «1+1», подвинув в эфире новогоднее поздравление президента , выпускает издевательский ролик о похоронах Порошенко, шокирует западных послов намерением сесть за стол переговоров с Владимиром Путиным, а если понадобится — на стол. И вот, фактически еще не начав агитацию, уже стоит выше всех в рейтингах, что, должно быть, пагубно отражается на печени болезненно самолюбивого главы государства.

Группа поддержки Зеленского в социальных сетях, там, где сегодня ведутся самые принципиальные политические споры, любит сравнивать его с Рональдом Рейганом Беппе Грилло — мол, из актера или стендап-комика может получиться успешный политик и руководитель государства. Резонеры напоминают, что Рейган стал президентом после многих лет профсоюзной деятельности, сенаторства и губернаторства. Да и Грилло заявил о себе не накануне парламентских выборов, а системно занимался партийным строительством. К слову, прием с новогодним обращением Зеленский украл именно у Грилло — тот тоже несколько лет поздравлял итальянцев с Новым годом, но не до, а после итальянских президентов.

Ничто не указывает на то, что в Зеленском взыграло гражданское чувство, и он ощутил себя украинским политиком, то есть тем, кого сам годами со вкусом пародировал. Он, кажется, даже не стремится им стать, что заметно по его неспособности говорить о проблемах страны реалистично и всерьез, по бегающим глазам. Не стоит ожидать от него пошагового плана урегулирования на Донбассе — для этого он должен извиниться перед Донецком Луганском за сальные во всех смыслах шуточки о местных жителях и активную моральную и материальную поддержку нацистских батальонов. Точно так же извиняться ему предстоит перед россиянами, ставшими объектом непритязательного «зеленского» юмора. Строго говоря, популярен в народе не сам Владимир Зеленский, а Василий Голобородько — главный герой сериала «Слуга народа» в его исполнении. Ушедший в политику учитель истории расстреливал из пулемета Верховную раду и рубил руки чиновникам, чтобы сегодня Владимир Зеленский как комбайн собирал симпатии протестного украинского электората, в основном на юге и в центре страны. Зеленский эксплуатирует харизму своего героя, «народного украинца», хотя сам по себе от народа далек. В реальности это безусловный профессионал в шоу-бизнесе, успешный продюсер и актер, официальный миллионер, владелец гектаров элитной недвижимости, в том числе в российской Ялте и Великобритании . У него есть все для счастливой старости, и политическая карьера пока приносит одни проблемы. Но когда на кону стоит сто миллионов долларов — а ясный намек о размере своего президентского гонорара он сделал в одном из интервью, можно потерпеть неудобства.

Утверждается, что Зеленского в политику вытолкнул Игорь Коломойский , человек со специфическим чувством юмора, многолетняя дружба и зависимость Зеленского от которого известна и бесспорна — это его хозяин, покровитель и антрепренер. Также известна и принципиальная вражда днепропетровского олигарха с Порошенко. Другое дело, что не появляющийся полтора года на Украине Коломойский — не единственный акционер проекта «Зеленский». Злые, но много знающие языки утверждают, что за комиком стоят и другие, не менее, а в чем-то более влиятельные люди. В их числе называются бывшие высокопоставленные чиновники, незадолго до переворота выгодно изолировавшие свои сотни миллионов долларов от украинского государства, друзья Джорджа Сороса и прочих глобалистов., адепты «европейских ценностей». Если участие этих и других людей в политической судьбе Зеленского правда, то он уже не просто шут, запущенный в кампанию, чтобы позлить Порошенко. И все его нынешние технологические проблемы — отсутствие команды, наблюдателей на местах, агитаторов и прочей дорогостоящей и громоздкой выборной инфраструктуры — разрешатся за одну неделю. Однако всем понятно, что его траектория зависит от спонсоров, а не его воли, и вполне возможно, что в последние дни марта, после беседы в узком кругу, Зеленский извинится перед поклонниками и передаст их на поруки более достойному и опытному кандидату, которая распорядится властью лучше него. Тогда всем станет понятно, что он никакой не Рейган, а французский комик Колюш, точно так же подаривший в 1981 году президентство Франсуа Миттерану и погибший через шесть лет в загадочной автокатастрофе. Зеленский наверняка должен понимать безо всяких политических консультантов, что украинская история была трагикомедией только до 2014 года, а сейчас на этой территории происходит настоящая кровавая трагедия, в которой не место клоунам.

Одинаковы с лица

Нет смысла подробно напоминать российскому читателю политические биографии Юлии Тимошенко и Петра Порошенко. Она сопровождает нас последние двадцать лет и стала едва ли не родным человеком, частью общей истории и политического пейзажа вместе с уголовными делами в России и на Украине, открытыми платьями и лабутенами, косой и неизлечимым даже германскими медиками остеохондрозом. Нет вопросов и к нему, в тщеславии и сребролюбии пролившему реки крови, посягнувшему на святое и прочно утвердившемуся в статусе главного врага всего русского, притом что в быту это исключительно русскоговорящий человек. Именно эти двое, знакомые между собой не один десяток лет, стоявшие рядом с Виктором Ющенко на первом «майдане», сегодня кандидаты на шестое президентство Украины. С одной на двоих — антироссийской по форме и сути — повесткой и взаимной принципиальной ненавистью.

НАТО. Тимошенко начала кампанию резво и основательно, как в лучшие времена. На съезд «Батькивщины» пришло больше знаковых людей, включая символические фигуры — первого президента Леонида Кравчука и лжепатриарха Филарета, чем на состоявшийся позже форум Порошенко. Ее программа многословна, целая брошюра, которая по сути — компиляция либеральных идей и лозунгов про открытое общество, Илона Маска и криптовалюты. Впрочем, были в речах Юлии Тимошенко и новшества: ставка на национализм, но без тотального изгнания русского языка — дабы не раздражать юго-восток, обильная милитаристская риторика и поддержка раскола в православии. Оказывается, Тимошенко давно и в первых рядах чаяла создания «единой, поместной, православной, украинской». Также в меню «возвращение Крыма» и «победа» на Донбассе, но уже без использования ядерного оружия, как ей мечталось весной 2014 года. Нужно ли говорить, что Тимошенко постулирует неизменность курса в ЕС

Нельзя исключать ничего — ни военных провокаций и отмены выборов, ни покушений на кандидатов, ни иных злодеяний, на которые пойдет человек, борющийся одновременно за жизнь и сверхдоходы

Программа Порошенко — давно известная «Армия, язык, вера», плюс подъем промышленности и ставка одновременно на аграрный сектор и высокие технологии. Из ранее не высказанного только некий «холодный мир» с Россией и по умолчанию членство в ЕС и НАТО в краткосрочной перспективе. Даже большие ценители украинской политики не смогли найти принципиального различия в речах и программах двух кандидатов. Пожалуй, кроме единственного: Порошенко — мужчина, а Тимошенко — женщина, однако любви между ними случиться уже не может. Потому что она хочет посадить его в тюрьму, а он намерен ее туда вернуть. Оба монополизировали вульгарную националистическую повестку и отличаются сегодня примерно как Петлюра и Бандера. Впрочем, учитывая сложную ситуацию Порошенко, нельзя исключать ничего — ни военных провокаций и отмены выборов, ни покушений на кандидатов, ни иных злодеяний, на которые пойдет человек, борющийся одновременно за жизнь и сверхдоходы.

За этой специальной националистической олимпиадой мало кем замечается действительно интересный нюанс: среди кандидатов нет настоящих, патентованных нацистов, выходцев из боевиков АТО и запрещенных в России экстремистских группировок. Условный кандидат от украинских наци лишь Руслан Кошулинский из «Свободы», но и его выдвижение, по большому счету — демонстрация флага этой традиционной львовской партии, которая столбит место в базовом регионе с прицелом на парламентские выборы и попутно уничтожает своего давнего конкурента, мэра города и лидера «проевропейской» партии «Самопомощь» Андрея Садового. Однако эта локальная, в пределах трех с половиной областей интрига не должна вводить в заблуждение: националисты на Украине остаются хранителями новой государственной идеологии. То, что они сдали в аренду Тимошенко, Порошенко и еще десятку кандидатов свои принципиальные лозунги — признак их победы, а не поражения. Они навязали свою повестку, целиком контролируют гуманитарную и информационную политику — не интересующую в силу малой монетизации классических «барыг» от политики, и время сегодня работает в их пользу. Не случайно, как сообщают завсегдатаи украинской закулисы, на встрече Владимира Зеленского с западными послами представитель Франции задала ему неожиданный вопрос: не боится ли уважаемый кандидат, что нацисты сожгут администрацию президента в случае начала прямых переговоров с Россией и Донбассом. Грустная правда в том, что когда речь заходит о России, националисты проявляют чудеса мобилизации и могут силой подавить любого, кто сделает хоть шаг в сторону улучшения двусторонних отношений.

Раскол в едином электорате

Особая атмосфера сегодня и в группе кандидатов, представляющих условный юго-восток. Их на этой поляне трое, и противостоят они не только националистам, но и друг другу. Так получилось потому, что амбиции одного олигарха взяли верх над общим делом. Мы говорим о Юрии Бойко, Александре Вилкуле и Евгении Мураеве.

Криворожанина Вилкула спонсирует тот самый олигарх Ринат Ахметов , и это ни для кого не секрет. Точно так же он давно содержит радикалов Ляшко, и, судя по доле выделяемого последнему на телеканале «Украина» эфира, эта во всех смыслах политическая проститутка Ахметову ближе к сердцу, чем традиционный компаньон Вилкул. Есть место на ахметовском телеканале и Петру Порошенко — недавно здесь закончился цикл апологетических программ, в которых президент мило общался с простыми украинцами о вере, языке, армии. Взаимная симпатия понятна: схема торговли углем «Роттердам+» приносит сотни миллионов долларов в год каждому. Собственно, это все, что нужно знать о кандидате Вилкуле и его хозяине. Можно добавить яркую деталь — среди рекламной продукции «кандидата от юго-востока» Вилкула есть плакаты с надписью Weelcool, что исчерпывающе описывает происхождение его политических консультантов, их понимание целевой аудитории. Немудрено, что даже поливание Вилкула зеленкой радикалами многие сочли постановкой. Его появление в списке кандидатов стало итогом раскола «Оппозиционного блока», инциированного Ахметовым, торпедировавшим идею о едином кандидате.

Харьковчанин Евгений Мураев, поругавшись с партнерами по оппозиции, создал партию «Наши» и одноименный телеканал, на котором является основным ведущим и обозревателем. Он критикует Порошенко и украинскую действительность, не против Минских соглашений, но утверждает, что Крым — украинский и должен быть возвращен. Мураев отбивается от обвинений в сотрудничестве со своим земляком, главой МВД Арсеном Аваковым и строит партию лидерского типа, больше похожую на секту.

Юрий Бойко — уроженец Горловки, министр топлива и энергетики в правительствах Виктора Януковича Николая Азарова . Он заключил союз с лидером партии «За жизнь» Вадимом Рабиновичем — человеком запутанной судьбы и неуемной энергии, а также с Виктором Медведчуком . Медведчук — бывший глава президентской администрации Леонида Кучмы , и едва ли не лучший украинский юрист, самый ненавидимый украинскими нацистами человек. Программа Бойко по украинским меркам революционна: внеблоковый статус Украины, прямые переговоры с Донбассом, исполнение Минских соглашений в полном объеме, уголовная ответственность за экстремизм, снижение коммунальных тарифов и амнистия по задолженностям, невмешательство государства в церковную сферу, и многое другое, что можно счесть действенным планом выхода страны из состояния деградации. Но, как кажется, беда Бойко, Медведчука и Рабиновича в том, что они апеллируют к разуму, логичны и рассудочны, образцы взвешенности, деловитости и старых добрых менеджерских навыков. Иными словами, чужеродные элементы в современной украинской политике, где бал правят эмоции, злокачественный популизм и эскалация, единожды привнесенные в нее «оранжевыми» и за пятнадцать лет разросшиеся как раковая опухоль. Бойко и соратники пытаются вернуть Украине разум и логику, и этой отчаянной попытке можно только сочувствовать. Потому что болезнь, очевидно, перешла в терминальную стадию.

Нужно признать, шансы Бойко пройти во второй тур, если бы не Мураев и Вилкул, были бы на порядок выше, и аналитикам можно было строить предположения. Но реальность такова, что сегодня он работает на победу в будущей парламентской гонке, борется за право стать лидером единственной альтернативной националистическому мэйнстриму партии.

Как уже писала "Российская газета" , США на этих выборах не стали делать ставку на одного фаворита и заняли позицию как бы незаинтересованного зрителя на тараканьих бегах с двумя своими «Янычарами». Любой из кандидатов устраивает Вашингтон, все принесли заокеанским хозяевам символическую присягу. Кажется, последнее касается и Зеленского. Да и, в конце концов, итоговый результат — победа во втором туре — определится не столько волеизъявлением уставшего народа, сколько олигархическим консенсусом,. Смело можно предсказывать одно — 1 апреля украинцы проснутся в новой политической реальности, которая будет мало отличаться от старой. Иного результата от Дня дурака ожидать не приходится.

За кулисами

Удивительным образом главным ответственным за честность выборов стал глава МВД Арсен Аваков, на днях вернувшийся из США и сразу отметившийся рядом резких заявлений. Так, он предупредил, что особое внимание будет уделено «маленьким городкам» на западе страны, где большинство жителей работают в Польше и сильна традиция стопроцентной явки на участки с документами отсутствующих в стране родственников. «Это гарантированная уголовка», — грозно предупредил Аваков. У этого деятеля сегодня завидное положение — не участвуя в выборах ни прямо, ни опосредованно, он назначен американцами ответственным за честность голосования. И, по слухам, просочившимся в СМИ, он уже ведет переговоры со своей бывшей начальницей по партии Юлией Тимошенко о сотрудничестве, что должно пугать Петра Порошенко. Впрочем, ситуация сейчас такова, что никто ни под чем не будет подписываться кровью — только деньги вперед, и никакой гарантии выполнения работ. Аваков, помимо прочего, пообещал выкорчевывать все избирательные «сетки» — то есть организованное платное голосование, на которое делает ставку действующий президент. Позиция Авакова бьет по планам Порошенко сильнее, чем отказ представителей поместных православных церквей присутствовать на интронизации главы раскольнической ПЦУ Епифания.

Как это будет

К нынешним украинским выборам уже не применим сравнительный анализ с прошлыми голосованиями. С уходом Крыма и гражданской войной электоральная картина перекосилась, и там, где всегда были «качели» между восточными и западными регионами, сегодня раскручиваемая военным ветром «карусель». Что странным образом не отразилось на реестре избирателей — каким-то чудом, вопреки катастрофической депопуляции и массовой эмиграции, список обладающих активным избирательным правом вырос на более чем миллион человек в сравнении с выборами 2014 года — теперь суммарный электорат Украины, по официальным данным, составляет 35,6 миллиона человек. Причем, по оценкам социологов и демографов, постоянно на территории страны проживают, по самым оптимистичным оценкам, 30 миллионов, включая детей. Даже если представить, что все проживающие за рубежом украинцы решат воспользоваться своим правом и одномоментно приедут на родину ко дню голосования, с таким потоком людей не справятся дороги и аэропорты. Но официальные итоги голосования будут сверяться с официальным числом избирателей.

После того как глава МИД Климкин отказался открывать избирательные участки в России — а речь о 3-4 миллионах голосов, — можно уверенно сказать, что нарушения, подтасовки, «карусели» и иные манипуляции, а также боевики «национальных дружин» на участках будут. Захотят ли их замечать наблюдатели ОБСЕ ? То же самое можно сказать о голосовании в армии и «зоне АТО».

Можно предположить, что борьба будет идти за каждую улицу, дом, подъезд. Взять, к примеру, Днепр, бывший Днепропетровск, мэр которого Борис Филатов уже присягнул на верность Порошенко. Однако речь идет также о вотчине Коломойского и Тимошенко, имеющих на избирательные комиссии и самих избирателей не меньшее влияние, чем градоначальник. И значит, скандалы на участках будут обязательно: кто-то кого-то обязательно схватит за руку.