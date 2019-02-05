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Звезда «Дома-2» страдает после неудачной пластики 

Дни.ру + ещё 1 25 минут назад
Фото: Дни.ру
27-летняя Анастасия Балинская в отчаянии от сложившейся ситуации. После неудачно проведенной операции на нос у экс-участницы реалити-шоу "Дом-2" начались серьезные осложнения.
Своим печальным опытом девушка поделилась с подписчиками в Instagram. Она рассказала, что обратилась к пластическому хирургу, чтобы исправить форму носа. Но результат проведенной ринопластики не оправдал ожиданий звезды телешоу.
Теперь Балинская испытывает проблемы со здоровьем и собирается привлечь специалиста к ответственности. "Изуродовали лицо!.. У меня была искривлена перегородка, я попросту не дышала. Решено было, что точно надо ее ровнять. Была маленькая горбиночка, которая меня раздражала в тот момент… И я решилась на этот шаг, ведь слова хирурга были таковы: убрать горбинку, нос будет казаться длинным, надо тогда сразу и укоротить его. А я ему и доверилась, дура", — написала бывшая участница "Дома-2".
По словам Анастасии, результатами опытного хирурга оказались все так же не дышащий, кривой, разбухающий на морозе и во сне нос, который стал "в три раза больше, чем был". "Целая куча затрат на капли, промывалки и т.п. … и три года слез в моей жизни… Что с эти делать? Как быть? Кто сталкивался с таким?" — обратилась к поклонникам Балинская. По словам звезды реалити-шоу, доктор посоветовал ей обращаться с претензиями в суд.
Девушка не намерена оставлять проблему без внимания. Сейчас она занимается поиском юриста, который будет защищать ее интересы в суде. "Я в шоке. Кто сможет мне помочь? Совместными усилиями мы добьемся правосудия и того, чтобы никто больше не пострадал!" — попросила в микроблоге о помощи звезда "Дома-2".
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