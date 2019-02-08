В администрации Порошенко отказались объяснить его слова про «холодный мир»

В ответе из администрации украинского президента говорится, что рассмотрение вопросов, связанных с его выступлением и понятием «холодный мир», не может рассматриваться как «запрос на информацию» в связи с несоответствием требованиям Закона Украины «О доступе к публичной информации».

Ранее Порошенко заявил, что стране необходим «холодный мир» с Россией, соответствующее заявление он сделал на форуме «От Крут до Брюсселя . Мы идем своим путем» в Киеве после объявлении о намерении выдвигаться на второй срок. В Москве тогда отметили, что не воюют с Киевом, а конфликт внутри Украины спровоцирован политикой властей.

По словам представителя МИД России Марии Захаровой, у Порошенко «был шанс на глобальный мир» — как внутри Украины, так и в мире, что заключается в выполнении минских соглашений. «Он им не воспользовался. Давать пустые обещания, не выполнив предыдущие, — это так характерно для него», — заявила она.

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали более 10 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.