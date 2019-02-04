Дима Билан выпустил новый «Океан» (Видео)

Дима Билан выпустил в свет видеоклип на песню «Океан» 4 февраля 2019 года. И хотя сама композиция уже хорошо знакома поклонникам артиста, на этот раз она представлена в новой аранжировке, сделанной Антоном Шаплиным.

— Сегодня, долгожданная для вас и для меня премьера трека и клипа, — написал Билан в своем инстаграме.

Стоит отметить, что на предыдущую версию «Океана» тоже был снят видеоклип, и новое видео получилось в чем-то похоже на него. Разница в том, что в первом клипе для иллюстрации использовались в основном «цивилизованные» пляжные зоны, то в новом ролике Дима Билан запечатлен на фоне диких природных ландшафтов.