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Дима Билан выпустил новый «Океан» (Видео) 

InterMedia + ещё 2 19 часов назад
Фото: InterMedia
Дима Билан выпустил в свет видеоклип на песню «Океан» 4 февраля 2019 года. И хотя сама композиция уже хорошо знакома поклонникам артиста, на этот раз она представлена в новой аранжировке, сделанной Антоном Шаплиным.
— Сегодня, долгожданная для вас и для меня премьера трека и клипа, — написал Билан в своем инстаграме.
Стоит отметить, что на предыдущую версию «Океана» тоже был снят видеоклип, и новое видео получилось в чем-то похоже на него. Разница в том, что в первом клипе для иллюстрации использовались в основном «цивилизованные» пляжные зоны, то в новом ролике Дима Билан запечатлен на фоне диких природных ландшафтов.
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