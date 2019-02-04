Косачев раскритиковал позицию Японии по ДРСМД

Так он прокомментировал ТАСС словам генерального секретаря кабинета министров Японии Ёсихидэ Суга, который заявил, что правительство страны считает, что Россия нарушает ДРСМД, а также предложил обсудить этот вопрос с заинтересованными сторонами, включая Китай.

"Такими заявлениями Токио подрывает складывающееся в последнее время доверие между нашими странами, поскольку, как и европейские союзники США, вновь бьет по собственной репутации самостоятельного игрока на международной арене", — уверен Константин Косачев.

Предложение привлечь к обсуждению проблемы Китай он также считает неверным. Чтобы включить Китай или другие страны в ДРСМД, нужно не потакать США в расчете на то, что после получится перезагрузить ситуацию с еще большим числом участников, а наоборот, сделать все возможное для сохранения этого важнейшего документа, заявил сенатор.