Ганнибал Каддафи: меня арестовали из-за того, что я сын Муаммара Каддафи

Скандал с осквернением ливийского флага в Бейруте и последующий отказ Ливии от участия в экономическом саммите ЛАГ в Ливане вновь, как и много лет назад, вызвал кризис в отношениях между двумя странами. Влиятельная шиитская партия "Амаль" не желает видеть в Бейруте ни одного официального ливийского представителя, пока не получит достоверную информацию о судьбе пропавшего десятки лет назад в Триполи своего лидера имама Мусы ас-Садра и двух его компаньонов. Конфликт между двумя столицами привлек внимание к ситуации вокруг одного из сыновей бывшего ливийского лидера Муаммара Каддафи Ганнибала. С 2015 года он находится в ливанской тюрьме. Его обвиняют в сокрытии информации об исчезновении Мусы ас-Садра. Ганнибал Каддафи впервые с момента своего заключения согласился ответить на несколько вопросов СМИ. В интервью корреспонденту РИА Новости Рафаэлю Даминову он рассказал о том, как попал в ливанскую тюрьму и известны ли ему на самом деле детали исчезновения шиитского проповедника. Вопросы находящемуся в тюрьме Ганнибалу, так же как и ответы на них, были получены через уполномоченного представителя Ганнибала Рим ад-Дебри.

— Кто и как вас похитил в Сирии

— Я был похищен в Сирии вооруженной бандой 6 декабря 2015 года. Меня незаконным образом перевезли из Сирии в Ливан в район Бекаа. Похитители воспользовались выделенной для военных полосой, чтобы сирийцы не обыскивали машину. Там меня держали неделю, пытали физически и морально для того, чтобы заставить меня раскрыть информацию, касающуюся исчезновения Мусы ас-Садра и двух его сопровождающих — шейха Мухаммеда Якуба, это его сын подготовил операцию по моему похищению, и Аббаса Бадрутдина в 1978 году.

— Вы были задержаны в Ливане по обвинению в сокрытии информации по делу Мусы ас-Садра. Проводится ли какое-либо официальное расследование по этому делу, начат ли судебный процесс? И есть ли у вас на самом деле какая-либо информация об исчезновении имама Мусы ас-Садра и двух его компаньонов?

— Я нахожусь в тюрьме службы безопасности Ливана. С момента моего появления здесь со мной встретился судья, ведший дело об исчезновении Мусы ас-Садра и его компаньонов. Вкратце это дело можно описать так: в 1978 году во время визита в Ливию пропадает Муса ас-Садр вместе с двумя своими сопровождающими — Мухаммедом Якубом и журналистом Аббасом Бадруддином. В 1982 году дело об их исчезновении было передано в Судебный совет Ливана. В 2008 году моего отца Муаммара Каддафи обвинили в похищении Мусы ас-Садра и его спутников. Однако я по этому делу начиная с 1981 года никаким образом не проходил, не был ни подозреваемым, ни свидетелем, ни обвиняемым. То есть выходит, что причина моего задержания никакого отношения к этому судебному делу не имеет, меня арестовали только из-за того, что я сын Муаммара Каддафи.

После того, как я сказал судье, расследовавшем дело об исчезновении Мусы ас-Садра, о том, что я не обладаю никакой информацией об исчезновении Мусы ас-Садра, меня обвинили в сокрытии сведений об этом деле. Дело в том, что когда произошли эти события в 1978 году, мне было всего два года.

— Кто, по вашему мнению, ответственен за исчезновение Мусы ас-Садра?

— Если они хотят узнать правду об исчезновении имама Мусы ас-Садра, почему бы им не спросить тех, кто был во власти в то время, например, Абдель Салама Джеллуда (долгие годы Джеллуд считался вторым после Муаммара Каддафи лицом в руководстве Ливии), человека занимающегося в 1978 году ливанскими делами. Я считаю, что ливанцы просто не хотят решать эту проблему.

— Ваши жена и дети посещают вас? Где они сейчас?

— Нет, они пока не смогли меня посетить. Я очень волнуюсь за них. В Сирии, в связи с событиями там, они не находятся в безопасности, да и позаботиться о них никто не может. Они нуждаются в отце.

— Каково ваше физическое состояние, здоровье?

— Мое физическое состояние неудовлетворительное. Я страдаю от болей в груди, дыхательной недостаточности, боли в нижней части спины, проблем с кожей из-за отсутствия солнечного света. Также у меня сломан нос и гематома на голове из-за побоев, которым я подвергся во время моего похищения.

Я хотел бы отметить важный момент, я прошу Организацию Объединенных Наций , чтобы в Ливан прислали группу врачей для посещения меня в тюрьме, чтобы они сделали медицинское заключение о моем состоянии.

— Какие у вас условия в тюрьме?

— Условия содержания в тюрьме неудовлетворительные. К тому же я не могу связываться с представителями СМИ, а тем, кто меня посещает, в следующий раз запрещают въезжать в Ливан.

— Есть ли у вас планы участвовать в политической жизни после того, как вы выйдите на свободу?

— Об этом пока рано говорить, я сейчас не могу рассуждать на эту тему или принимать какое-либо решение. Хочу отметить, что в годы моей работы в Ливии я никогда не занимал посты в службах безопасности. Я был лишь советником в сфере морских грузоперевозок.

Мы рассчитываем на большую роль России как великого государства при подобных случаях произвола. Благодарю ее за те усилия, которые она осуществляет для моего освобождения.

После свержения в Ливии в 2011 году режима Муаммара Каддафи за ним самим, его родственниками и ближайшими соратниками развернулась настоящая охота. Повстанцы, захватив родной город ливийского полковника Сирт, жестоко расправились не только с самим лидером Джамахирии, но и его сыном Муатасемом. Его самый младший отпрыск Сейф аль-Араб погиб во время бомбежек Триполи. Другой сын Хамис, по сообщениям СМИ, сложил голову в боях за городок Тархуна. Был схвачен Сейф аль-Ислам — один из наиболее близких соратников Каддафи, принимавший активное участие в деятельности своего отца. В 2016 году боевики заявили о том, что отпустили его на свободу. Периодически от его имени делаются громкие политические заявления сторонниками прежней власти. Еще один сын Муаммара Каддафи Саади вместе с бывшим премьер-министром страны находится в тюрьме в Триполи. Его обвиняют в силовом подавлении выступлений против его отца в 2011 году. Дочь Каддафи Аиша, а также его супруга Сафия Фаркаш и самый старший сын Мухаммед вместе с детьми смогли спастись, бежав сначала на территорию Алжира, а оттуда в султанат Оман.