Замир Кабулов: США придется уйти из Афганистана

— Замир Набиевич, в Москве завершилась межафганская конференция, в которой приняли участие представители диаспоры, афганские политические деятели, талибы ("Талибан", запрещенная в РФ террористическая организация). Как вы оцениваете ее итоги?

— По-моему, все прошло даже лучше, чем мы рассчитывали. Впервые в последней современной истории Афганистана удалось в одном зале собрать всех ведущих политических деятелей и представителей движения талибов. Мы очень благодарны и признательны афганской диаспоре, которая взяла на себя инициативу это организовать. Они давно нас просили дать им какую-то возможность. Это их родина, и они хотели внести свой вклад.

Не было представителей Кабула , потому что талибы перед организаторами этой встречи поставили условие, что они не будут в одном зале сидеть с афганским правительством.

Никто из нас там не появлялся. Мы дали им возможность по-афгански договориться. Это было их решение провести разговор за закрытыми дверями, чтобы как можно откровеннее высказываться и договариваться. Нам было важно, чтобы они пришли к какому-то согласию. Это не переговоры пока. Но это был необходимый шаг, чтобы напрямую люди сели и начали договариваться по принципиальным моментам — как они видят пути установления мира в Афганистане и каким они видят будущее своего государства. Вот в этом смысле, по-моему, у них получилось.

Они приняли резолюцию. Она короткая, но достаточно содержательная. И уже сама резолюция говорит о том, что разговор был конструктивный, серьезный. И отталкиваясь от этих договоренностей, они двигаются в сторону установления мира и согласия в Афганистане.

— Встречались ли вы с участниками конференции — экс-президентом Афганистана Хамидом Карзаем , кандидатом в президенты — бывшим советником главы государства по национальной безопасности Ханифом Атмаром, делегацией катарского политического офиса «Талибана»?

— Я встречался, но после конференции, поскольку было условлено, что мы никак не будем участвовать. Они наши гости, даже если не российское правительство их приглашало. Я их всех знаю и, конечно, посетил их в гостинице, поговорили, еще раз обменялись мнениями, и с талибами тоже. Все довольны друг другом, благодарны России за то, что предоставили площадку. Не обо всем удалось до конца договориться, но в то, что удалось, никто не мог бы поверить еще полгода назад, и что это произойдет именно в Москве, а не где-нибудь в исламском мире. Мне называли страны, куда они отказались ехать. Этот настрой нас радует, мы от них хотим скорейшего урегулирования внутриафганских разногласий. Мы хотим, чтобы они выстроили по своим афганским лекалам без нашей или чьей-либо подсказки независимое руководство Афганистана, которое будет готово взять ответственность на себя за судьбы страны, при помощи широкого международного сообщества приступить к восстановлению экономики, социальной сферы после прекращения внутриафганской войны и обеспечить Афганистан, в котором не будет террористов и наркопреступности. Вот это конечная цель, которую Россия хотела бы увидеть.

— В январе в Дохе прошли консультации между спецпредставителем США по Афганистану Залмаем Халилзадом и талибами. Как сообщил на московской конференции глава делегации движения талибов, новый раунд планируется в конце февраля…

— 25 февраля, насколько я понял.

— Как вы оцениваете эти переговоры между американцами и талибами?

— Это прекрасно. Кстати, в своей резолюции (на московской конференции — прим. ТАСС) афганцы поддержали процесс переговоров. Тут недопонимание, иногда умышленное или неумышленное, пытаются подавать дело, что вот это российско-американское соперничество. Сразу хочу разделить — американцы разговаривают с талибами относительно дальнейшего присутствия или вывода иностранных войск, московский формат — о другом, о национальном примирении внутри Афганистана, которое должно перерасти в формирование нового независимого руководства.

— Известно ли нам, о чем договорились США и талибы?

— Они договорились на данный момент только о том, что талибы будут готовы в будущем взять на себя обязательство, что территория Афганистана не будет талибами предоставляться для сил международных террористов, которые угрожают безопасности Соединенных Штатов. Но первое условие и начало всех начал, как сказали талибы, — вывод всех иностранных войск. Когда это случится, они эту гарантию дадут. По целому ряду других условий они еще не договорились. Но пока обо всем не договорились — ни о чем не договорились.

Я с Халилзадом на связи, мы общались по телефону буквально в понедельник (4 февраля — прим. ТАСС). И надо с пониманием отнестись — у Халилзада не бескрайние полномочия, он как переговорщик от имени правительства США договаривается, но окончательное решение за президентом Соединенных Штатов.

— Ожидаете ли вы визит спецпосланника США в Москву?

— Я пригласил его, и он непременно хотел встретиться. Сейчас очень важный момент, и нам надо встречаться. Но он уже был в Москве, а я все еще не был у них. Поэтому, может быть, мы пересечемся где-нибудь, он отправится снова так или иначе назад в сторону Афганистана, будет в Европе, в самом Кабуле. До конца этого месяца, думаю, встретимся обязательно.

— Как бы вы могли прокомментировать заявления Вашингтона о планах вывести войска из Афганистана? Насколько, на ваш взгляд, можно им доверять?

— Мне хотелось бы доверять, поскольку об этом говорит президент США. Если это он обосновывает понятной по крайней мере мне логикой, это шаг в правильном направлении. Он же правильно говорит: 17 лет, $1 трлн, жизни более 2300 американцев положили за что? За то, что эта война продолжается. И они льют кровь.

Уйти им придется, рано или поздно. И нужен вывод без потери лица. Мы готовы в России в той мере, в которой способны, помочь, чтобы такая договоренность была достигнута. Но, как говорится, за разбитую посуду в Афганистане надо платить, серьезно теперь восстанавливать страну, а не как за последние 17 лет. Потрачены сотни миллиардов долларов, а эффект невидим. Сами доноры должны иначе себя вести, и будущее правительство Афганистана должно ответственно отнестись к иностранной помощи. И тогда дело пойдет, и мы восстановим Афганистан пусть не как процветающую, но как нормальную страну.

— Готовится ли новое заседание консультаций по Афганистану в московском формате?

— Мы всегда готовы его провести, но мы с партнерами по этому формату договорились, что не будем собираться только ради того, чтобы собраться. Как только мы почувствуем, что настал момент, что надо собраться обязательно и что в результате этого собрания мы выйдем на новый качественный уровень, как удалось 9 ноября, тогда мы проведем.

События развиваются бурно, и заявления об уходе американцев, пусть противоречивые, и целый ряд других событий, вот эта московская межафганская конференция. Поэтому мы не назначаем время. Все это факторы, которые мы должны учитывать, и пока сами афганцы могут многое сделать. Московская встреча должна помогать этому процессу и вести в сторону завершения.

— На встрече в московском формате в ноябре делегация Кабула была представлена общественно-политической организацией — Высшим советом мира Афганистана. Ожидаете ли вы, что правительство на новую встречу направит официальную делегацию?

— Не знаю, мы пригласим, а там пусть решают. Здравый смысл подсказывал, что им надо было приехать. Обойдемся и без Кабула, если не приедет.

— Продолжает ли российская сторона контакты с талибами?

— Обязательно, иначе как можно помогать процессу национального примирения, если две части, которые должны примириться, не будут общаться в том числе с нами.

— Ожидаются ли визиты афганских официальных лиц в Москву и российских в Кабул?

— Нет, пока не планируются. У нас планировалось заседание совместной двусторонней межправкомиссии, должно было чуть ли не в феврале собраться, но афганцы попросили отложить. Дадим время, мы с пониманием относимся.

— Ранее США отказались финансировать закупки Кабулом российских вертолетов в соответствии с существующими договоренностями. Найдены ли альтернативные возможности поставки вертолетов в страну?

— Если американцы хотят поставлять свои, пусть поставляют. Если афганское правительство хочет покупать у нас вертолеты, пусть ищет пути, уговаривает американцев, других доноров.

— То есть Кабул отказывается от российских вертолетов?

— Они не отказываются, они хотят, но на условиях, на которых не с нами переговоры надо вести. Этот вопрос для нас неактуальный. Когда афганцы будут готовы и кредитоспособны…

— То есть они просят передать вертолеты на безвозмездной основе?

— Да, но нынешнее руководство Афганистана так себя ведет в российско-афганских отношениях, что желания у нас нет.

Это все не завалящие вещи, то, что они просят, нужно для российской армии. И все это стоит больших денег.

— Как обстоит ситуация с базированием ИГ на севере Афганистана?

— Так же, как и раньше, угроза, к сожалению, не только сохраняется, но и нарастает. Поэтому это серьезный вызов. Не только России, но и нашим союзникам по СНГ, особенно Центральной Азии. Некогда ждать, пока американцы за это возьмутся, мы будем готовы вместе с союзниками в Центральной Азии встретить достойно эту угрозу.

Беседовала Лейла Тураянова