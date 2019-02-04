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Праздник для детенышей панд устроили в Китае
360tv.ru
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ещё 2
2 часа назад
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360tv.ru
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Необычный утренник, посвященный встрече Китайского нового года, состоялся 31 января в центре сохранения и исследования гигантских панд Вэньчуань-Улун в провинции Сычуань. Главными его героями стали 11 детенышей, появившихся на свет в 2018 году.
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