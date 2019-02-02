ООН объяснила написание «на Украине»

Пользователь Сети в шутку возмутился, что в ООН пишут предлог «на» перед названием Украины . Представители Организации Объединённых Наций ответили, что это аргументировано правилами современного русского языка.

Реплика с «недовольством» появилась в ответ на пост в Twitter об эпидемии ВИЧ/СПИД на Украине. Её автор сам признаётся, что пошутил.