Федор Конюхов пережил шторм, во время которого просил на него молиться

Федор Конюхов , решивший совершить кругосветное путешествие по Южному океану, несколько суток боролся с сильным штормом, сообщается на официальном сайте путешественника.

"Океан весь в ямах, — пишет Федор Конюхов. — Здесь волны идут не ровной полосой, здесь горки; одна гора справа, другая слева, лодка то провалится в долину, то поднимется на вершину, и можно посмотреть на миль пять-шесть вперед. Потом опять проваливаюсь в яму, и даже солнца не видно".

Во время шторма Федор передавал сообщение для сайта, в котором также говорил о сильных волнах.

"Чтобы как-то заглушить этот шум, слушаю Владимира Высоцкого в наушниках, — писал Конюхов. — Горячего не ел два дня, невозможно газовую печку включить, даже сидеть не получается, приходится лежать в каюте пристегнутым защитным поясом, чтобы не бросало с борта на борт".

Нынешнее путешествие Федора Конюхова — первый из трех этапов кругосветного маршрута по Южному полушарию, начавшегося в ноябре прошлого года из Новой Зеландии до мыса Горн (Чили).