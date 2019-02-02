В Москве вырос спрос на элитную недвижимость

В последнее время МВД Великобритании активно выявляет активы российских граждан, у которых происхождение состояния вызывает вопросы. Как пишет Bloomberg , это вынуждает многих отказываться от покупки элитного жилья в британской столице и даже продавать квартиры, приобретенные ранее.

Деньги надо куда-то вкладывать, поэтому состоятельные россияне обратили свой взор на московскую недвижимость, говорит Управляющий инвестициями в недвижимость, основатель портала indriksons.ru Игорь Индриксонс

Игорь Индриксонс основатель портала indriksons.ru «На рынке недвижимости столько денег, что их просто девать некуда россиянам. Не от того, что они много зарабатывают, а от того, что по сути дела очень серьезно уменьшились возможности куда вложить. Отовсюду повыгнали русские деньги, везде их боятся. Даже если вы хотите сегодня купить в Лондоне недвижимость, то проверка денег будет в сто раз сильнее, нежели чем была пять лет назад. От этого-то все и проблемы. То есть люди хотят купить, но у кого деньги немножко проблемные, раньше закрывали на это глаза, все проходило, сегодня это не проходит. Те, кто скажем, действительно заплачены налоги в России , делает перевод, все официально — никаких проблем не возникает. Продал квартиру, бизнес, показываешь документы — проблем нет. Соответственно люди боятся, что на Западе позакрывают счета, деньги отберут и так далее, а получается так, что люди готовятся, по сути дела к самому худшему, понимая, что дальше период какой-то турбулентности возможен. Сегодня они не только хотят что-то сохранить, заработать, они уже готовы потерять 30%, главное, чтобы не 80. Поэтому этот спрос естественно реализуется на московском рынке недвижимости, где ты все это понимаешь — проще купить, проще деньги легализировать».

По данным Bloomberg, в прошлом году в Москве было продано около тысячи объектов элитной недвижимости — это на 20% больше, чем в 2017 году. В то же время в Лондоне отмечается падение спроса. Как писало агентство в конце прошлого года, в 18-м году в британской столице на 50% упали продажи в новостройках. Однако эксперты это связывают не столько с оттоком российских покупателей, сколько с общим затишьем на рынке из-за brexit и экономической неопределенности.

Российские бизнесмены покидают Лондон, поняв, что давление, которое на них оказывают британские власти, будет продолжаться еще долго, говорит директор Центра политологических исследований Финансового университета Павел Салин.

Павел Салин директор Центра политологических исследований Финансового университета при правительстве РФ «Прессинг этот начался не сегодня и не вчера, но здесь, как в случае с последним витком конфронтации между Россией и Западом. Вроде бы активную фазу пиковых точек это достигло в 14 году, но российские власти сделали вывод, что противостояние надолго, как минимум до конца 20-х годов, и уже от этого начали выстраивать свою стратегию. Примерно по тому же самому сценарию разворачивалось и выстраивание стратегии транснациональных русских в Лондоне. Звучали многочисленные предупреждения, негативные сигналы, но были ожидания, что все-таки это ненадолго или можно найти какие-то обходные схемы, нанять профессиональных юристов и как-то эту ситуацию пересидеть или найти свою нишу в этой новой ситуации. Потому что ясно, что для богатых людей Лондон с точки зрения качества жизни гораздо лучше, чем большинство европейских столиц. Но сейчас, после того как британские органы начали активно проверять происхождение этих средств, то стало ясно, что действительно тактика пересидеть или адаптироваться не поможет, поэтому начался исход высшего среднего класса или просто богатых русских из Лондона, но далеко не факт, что они возвращаются в Россию. Часть из них возвращается в Москву, а часть выбирает другие европейские юрисдикции. Плюс на это накладывается еще один процесс. То есть сейчас идет в последние несколько лет новый виток перераспределения активов в пользу силовой корпорации и многие предприниматели или чиновники, которые были завязаны на бизнес, они наоборот, сейчас обустраивают запасные аэродромы за рубежом. Но, как правило, уже не в Лондоне. Поэтому говорить о том, что русские со всего мира начали возвращаться в Россию не стоит».