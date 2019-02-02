«Золотой ключик» для США. Чем Варшава полезна Вашингтону

Хорошо, что есть Польша , считают в США . Ведь эта гордая страна — "ключ" к сдерживанию России , заявил генерал-полковник армии США Бен Ходжес.

Впрочем, что еще он мог сказать на встрече с представителями польских деловых кругов. Хотел, наверное, сделать комплимент, но, мне кажется, вместо этого ненавязчиво указал Польше на ее место.

То есть подчеркнул, что американцы дружат с поляками только потому, что у последних — очень удобное географическое положение, и при необходимости войска НАТО могут использовать пути, проходящие по территории Польши. Для этого нужно строительство Центрального транспортного узла между Варшавой и Лодзью. Ну и дальнейшая интеграция с НАТО, естественно, — тут Польша вообще всегда "за".

Для нее вообще чем больше американских военных, тем лучше. Варшава сама предложила американцам построить на своей территории военную базу, которую уже комплементарно назвала "Форт Трамп".

Причем поляки для себя этот вопрос уже решили и даже нашли пару миллиардов долларов, чтобы полностью оплатить это строительство. А вот в Вашингтоне пока еще только думают.

Впрочем, и правильно, с таким решением торопиться не стоит. Бывший польский президент Лех Валенса, например, считает эту затею бессмысленной: "Мы 11 раз можем уничтожить жизнь на земле, столько у нас у всех есть оружия. И они спорят про двенадцатый раз. Достаточно, если нас одиннадцать раз убьют, двенадцатый раз уже не нужен", — сказал Валенса в интервью РИА Новости

В таких условиях, когда США рассматривают Польшу не как полноценного союзника, с которым нужно считаться и которого нужно защищать, а просто как ключ к достижению своих целей, вряд ли им будет интересно, сколько раз можно убить поляков. По мнению американцев, для воплощения в жизнь их масштабных геополитических планов все средства хороши.