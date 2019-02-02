Индия купит у России комплекты для сборки Су-30

Индия пытается закупить дополнительные комплекты для сборки истребителей Су-30МКИ на своей территории с 2020 года. Речь идёт о 18 комплектах общей стоимостью свыше $1 млрд

Данная закупка позволит индийским военным довести количество истребительных эскадрилий ВВС, оснащённых самолётами данного типа, до 14. При этом производящий самолёты Иркутский авиационный завод получит возможность загрузить мощности до начала серийного производства гражданского лайнера МС-21, сообщает «Коммерсантъ».

Производить российские истребители будут на заводах индийской государственной авиастроительной корпорации Hindustan Aeronautics Limited.

Иркутский авиационный завод уже поставил Индии 272 истребителя — 50 собранных и 222 комплекта для сборки, из них были сформированы 13 эскадрилий. Стоимость контракта составляла $12 млрд