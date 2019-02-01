Украинские власти оценили ущерб от российской «блокады» в Азовском море

Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян заявил, что страна потеряла 10 миллиардов гривен (около $357 млн) из-за «незаконной блокады» Россией судоходства в Азовском море в конце прошлого года.

«Это огромная сумма, цифра приближается к отметке 10 млрд гривен, если брать в совокупности и государственные предприятия, и «Администрацию морских портов Украины», и влияние на регион. Мы всегда к этому серьезно относились, начиная со строительства Керченского моста. Предупреждали, что это будет политический инструмент Путина закрыть Керченский пролив и, соответственно, акваторию Азовского моря»,

Сейчас наблюдается улучшение ситуации с проходом судов по Керченскому проливу, тогда как ранее суда ожидали в очереди по несколько суток, но судовладельцы переориентируют свои грузы в черноморские порты, что наносит ущерб азовским городам Мариуполю Бердянску , продолжил Омелян.

«Мы имеем сейчас угрозу другого характера, мы также ее прогнозировали — после этих событий судовладельцы неохотно предоставляют во фрахт свои суда, поскольку понимают риск убытков в случае возможного простоя судна. Поэтому им гораздо проще работать в акватории Черного моря с другими портами, чем с азовскими», — подчеркнул министр.

Украина давно жалуется на трудности с проходом по Керченскому проливу. С пуском автодорожной части Крымского моста эти жалобы только усилились. В частности, недовольство Киева вызывает досмотр судов, который осуществляют власти РФ.

Ситуация дошла до крайней точки после инцидента в Керченском проливе, когда в конце ноября прошлого года три украинских военных судна попытались пройти под мостом без разрешения российских пограничников. В итоге суда были задержаны, моряки арестованы и находятся сейчас в Москве, в СИЗО

По данным Омеляна, каждое пятое судно, которое «незаконно» останавливалось Россией, вынуждено было простаивать по несколько суток в акватории Азовского моря. Суточный простой украинские власти оценивают в $10-50 тыс.

«Москва осуществляет ручное регулирование доступа торговых судов в украинские морские порты Азовского моря по древнему принципу Кремля: «хочу/не хочу»», — говорил, в частности, Омелян.

В результате такого подхода, два украинских порта потеряли более чем вдвое грузопоток, вынуждены перейти на 4-дневную рабочую неделю и сокращать работников, сообщал министр.

Россия настаивает на том, что не блокирует пролив и Азовское море, а также подчеркивает, что инцидент в Керченском проливе является провокацией и реакция на нее была адекватной.

«То, что это совершенно очевидно задумывается для того, чтобы сохранять напряженность и поддерживать в тонусе избирателя накануне голосования 31 марта на выборах президента (Украины), сомнения не вызывает», — сказал он.

Российский министр также подчеркивал, что свобода судоходства в Азовском море «была всегда».

«Украинские суда — гражданские, рыболовецкие, торговые — ходят и ходили всегда спокойно. А в сентябре прошлого года проходили и суда военно-морских сил Украины, прекрасно справились с этой задачей, потому что они следовали правилам, которые применяются для прохода по этому непростому участку акватории», — отмечал Лавров.

Запад стоит на стороне Украины. Некую видимость диалога с Россией пытается сохранять только Германия. Канцлер ФРГ Ангела Меркель предложила направить в район Керченского пролива европейских экспертов, и Москва вроде бы даже с этим согласилась.

Но при этом все требуют освободить моряков. Спецпредставитель Государственного департамента США по делам Украины Курт Волкер заявил 31 января, что против России могут быть введены санкции уже в феврале, если их не выпустят из тюрьмы в ближайшее время. В этом случае, вероятнее всего, будет расширен уже действующий «крымский» санкционный пакет.

«Мы призываем Россию немедленно освободить моряков и пытаемся вернуться на дипломатический путь для урегулирования этого кризиса», — сказал американский дипломат.

Что касается оценок, которые делает Владимир Омелян, то относится к ним стоит сдержанно. Министр известен своими громкими заявлениями — от обещаний закрыть любое транспортное сообщение с Россией до участия Украины в постройке сверхзвукового поезда Hyperloop, который продвигает американский предприниматель Илон Маск

Омелян также отличается ярой антироссийской позицией. Недавно на свой день рождения он получил в подарок торт в виде разрушенного Кремля и медведя с балалайкой. Министр был доволен.