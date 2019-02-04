В СПЧ готовят жалобу в ООН и СЕ из-за гибели россиянина в украинской тюрьме

Представитель самопровозглашенной ЛНР в гуманитарной подгруппе по Донбассу Ольга Кобцева ранее рассказала РИА Новости, что российский доброволец Валерий Иванов скончался во львовской тюрьме от побоев охраны. Она добавила, что Иванов был в списках на обмен, который состоялся в декабре 2017 года, однако в последний момент украинские власти исключили его и еще нескольких граждан РФ из списков. МИД РФ отмечает, что характер травм Иванова — перелом четырех ребер и закрытая черепно-мозговая травма — дает основания говорить об умышленном убийстве. Тело Иванова передано РФ.

"Я считаю, что должны быть приняты ответные меры. Во-первых, обращение в международные правозащитные организации, структуры ООН, Совет Европы, ОБСЕ. Я готовлю сейчас проект текста-обращения от Совета по правам человека, который буду предлагать коллегам с тем, чтобы выступить от имени Совета, высказать свою позицию… В этом тексте, я считаю, должно быть выражено возмущение произошедшим. Необходимо обратить внимание международной общественности на это преступление", — рассказал Брод.

Он пояснил, что не рассчитывает на какую-то мгновенную конструктивную реакцию, зная настрой украинских властей.

"Но впереди выборы президента Украины. И я думаю, что эта трагедия не прибавит очков действующему президенту. По крайней мере, заставит задуматься избирателей Украины, к чему приводит действующий режим. Возможно, откроет глаза международным наблюдателям и международным правозащитным организациям", — добавил член Совета.