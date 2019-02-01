Грызлов: Российский гражданин погиб в украинской тюрьме из-за пыток

"Смерть Валерия Иванова — не случайность. Экспертиза показала, что причиной смерти стали пытки. Жизнь людей, которых удерживает Украина, находится в опасности. Российская делегация в Контактной группе сделает все, чтобы добиться возвращения незаконно удерживаемых Украиной лиц", — приводит слова Грызлов ТАСС

Грызлов напомнил, что Валерий Иванов был гражданином Российской Федерации, однако во время конфликта на востоке Украины проживал в Донбассе. Он был одним из тех, кого Украина обещала освободить в декабре 2017 года, он даже фигурировал в обменных списках, но Украина «обманным путем» уклонилась от освобождения россиянина.