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Грызлов: Российский гражданин погиб в украинской тюрьме из-за пыток 

Российская Газета + ещё 10 17 часов назад
Фото: Российская Газета
Экспертиза показала, что причиной смерти Валерия Иванова в украинской тюрьме стали пытки. Об этом в пятницу рассказал журналистам полномочный представитель Российской Федерации в Контактной группе по урегулированию ситуации на востоке Украины Борис Грызлов.
"Смерть Валерия Иванова — не случайность. Экспертиза показала, что причиной смерти стали пытки. Жизнь людей, которых удерживает Украина, находится в опасности. Российская делегация в Контактной группе сделает все, чтобы добиться возвращения незаконно удерживаемых Украиной лиц", — приводит слова Грызлов ТАСС.
Грызлов напомнил, что Валерий Иванов был гражданином Российской Федерации, однако во время конфликта на востоке Украины проживал в Донбассе. Он был одним из тех, кого Украина обещала освободить в декабре 2017 года, он даже фигурировал в обменных списках, но Украина «обманным путем» уклонилась от освобождения россиянина.
В пятницу утром официальный представитель Следственного комитета РФ Светлана Петренко сообщила о возбуждении уголовного дела по факту гибели в колонии в Львовской области в декабре 2018 года Валерия Иванова. Дело передано в отдел по расследованию особо важных дел следственного управления СК РФ по Архангельской области и Ненецкому автономному округу.
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Другое , Конфликты , Украина , Светлана Петренко , Валерий Иванов , Борис Грызлов , СКР , ИТАР-ТАСС
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