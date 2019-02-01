Нино Бурджанадзе: Грузия не может признать автокефалию Украины себе во вред

Эмиссары патриарха Варфоломея провели переговоры в Грузии с высшими иерархами Грузинской православной церкви во главе с патриархом Ильей Вторым. Грузия подтвердила свою независимую позицию по вопросу предоставления автокефалии Украине . Более подробно грузинский Синод обсудит это в апреле.

Немалое влияние на общественный климат в Грузии сыграла в этом вопросе Нино Бурджанадзе . Она предупредила в жесткой форме, что в случае признания Грузинской православной церковью независимости ПЦУ следует ждать ответных шагов со стороны Московского патриархата по Абхазии Южной Осетии . Похоже, её голос был услышан.

— Последние недели в мы слышали заявления от грузинских политиков и публицистов в пользу предоставления автокефалии Украине. Зачем Грузии встревать в этот спор между Украиной и Россией

Как известно, Грузия является одной из древнейших христианских стран. Историки показали, что христианство стало у нас государственной религией между 324 и 326 годами. Позже мы естественно влились в православный мир, храня все наши первоосновы. Равноапостольная Нино вошла в мировую летопись как великая подвижница, сумевшая внедрить христианскую веру не огнем и мечом, а словом и милосердием.

На нас лежит особая историческая ответственность во всех вопросах, касающихся судьбы православия. Кстати, у нас оно и сегодня признано основной государственной религией. При полном сохранении прав представителей всех других конфессий.

Споры последнего времени превратились в открытое противостояние. Мы об этом можем только сожалеть, потому что для нас все люди православной веры — это естественные друзья и союзники. Все они наши единоверцы.

В данной ситуации от нас требуется осторожность и деликатность. Любое неосторожное слово от политиков и журналистов наносит урон Грузии, в первую очередь. К сожалению, за последние месяцы мы слышали в Грузии много таких неосторожных слов.

— То есть, это нравственно-этический вопрос?

Безусловно! Мы обсуждаем события, которые сыграют существенную роль в духовной и культурной жизни всех, кого это касается. Деликатность и такт — это первое, что требуется.

В Грузии у нас есть свои духовные авторитеты. Патриарх Илья Второй дал ясно понять, что никакого выступления церкви в пользу автокефалии Украине не будет. Поспешность некоторых политиков в громких заявлениях — бестактность, граничащая с вмешательством в чужие дела.

— Какие политические последствия могут быть у этих громких заявлений?

Всем достаточно очевидно, что позицию церкви в Грузии могут выражать исключительно представители самой церкви. Все остальное — политические заявления тех, кто в данном вопросе ничего не решает. Поэтому я не вижу никаких возможных последствий в данном случае. Останется неприятный привкус. Наши политики наговорили немало лишнего в том случае, когда требовалась элементарная культура поведения, но увы. При этом, те, кто определяют в Грузии отношение церкви к нынешнему конфликту проявили достаточно сдержанности и деликатности, а остальные просто не в счет.

— Давайте представим себе гипотетически, что Грузинская Православная Церковь вместе с государством делают заявление в пользу автокефалии Украине. Чем это чревато?

Совершенно очевидно, что в этом случае РПЦ могла бы предоставить особые полномочия абхазским иерархам на наших территориях, которые находятся сейчас под российским влиянием. Давайте подчеркнем для начала, что Русская Православная Церковь проявила к нам истинное дружелюбие и доброе отношение к нам. Московский патриарх не признал де факто отторжения этих территорий от Грузии. Это надо помнить и ценить.

В российской прессе велись все это время разговоры о необходимости признать полную независимость абхазского духовенства от Грузии. Но их голоса не были услышаны теми в России, кто принимал решения по данному вопросу. А сейчас мы отвечаем на деле взаимностью. Это правильный подход.

— Кто стоял за последней волной антироссийских высказываний? Оппозиционная партия Саакашвили?

К сожалению, среди поддавшихся искушению прибавить к послужному списку еще одно антироссийское заявление оказались не только представители оппозиции от "националов", но и лояльные правящей партии "Грузинская мечта" политики и эксперты. Это очень огорчает. В данной ситуации всем ведь очевидно, что грузинские интересы требуют деликатности и умения выжидать. И помнить, что нам есть за что поблагодарить РПЦ.

— Не опасаетесь ли вы, что такой нейтралитет пагубно скажется на отношениях Грузии с Украиной?

Вы слышали от меня хоть одно неделикатное слово в адрес Украины? Нет, и никогда не услышите. Украина была и остается для нас важным партнером. Но это не значит, что мы должны ввязываться в этот спор вопреки собственным интересам. Государство не должно действовать себе во вред. Вот моя главная мысль.