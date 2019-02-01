МИД Турции: иностранное вмешательство в дела Венесуэлы может привести к гражданской войне

АНКАРА , 1 февраля. / ТАСС /. Решение Европарламента (ЕП) признать лидера венесуэльской оппозиции Хуана Гуайдо исполняющим обязанности президента Венесуэлы может привести к началу гражданской войны в Боливарианской Республике. Об этом заявил в пятницу министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу в ходе поездки в Бухарест. "Мы не считаем правильным решение ЕП по Венесуэле, считаем, что вмешательство во внутренние дела государства могут привести к началу гражданской войны", — приводит слова главы МИД телеканал ТРТ.