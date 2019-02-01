Ремонт Третьяковского моста завершат к концу февраля

Ремонтные работы Третьяковского моста завершатся к концу февраля 2019 г. Об этом журналистам сообщил главный инженер участка Гормост СЭК Николай Курбатов.

«В конце января 2019 г. ГБУ «Гормост» приступил к ремонту и переборке гранитного мощения на мостовом сооружении. По результатам исследования было выявлено, что под гранитом разрушилась цементная стяжка, вследствие чего часть плит начала шататься, что создавало неудобства для эксплуатации моста и прохода граждан. Было решено переложить гранитное мощение, это порядка пяти кубов цементного раствора по расчетным данным, но по результатам количество уже может увеличиться. Работы производятся захватками для того, чтобы не перекрывать движение пешеходов по мосту. Работы планируют завершить к концу февраля», — сказал Н. Курбатов.

Он отметил, что в процессе работы «деревья любви» (металлические скульптуры, предназначенные для того, чтобы на них влюбленные вешали замки «на счастье») не будут трогать.

«Деревья мы сохранили, оставили на месте. Работы будут проходить вокруг деревьев», — пояснил главный инженер.

Он добавил, что все бронзовые элементы будут покрываться специальным составом. Работы производятся в специально сооруженном тепловом укрытии. «По окончанию работ теплики будут демонтированы, гранит отпескоструин, мост вымыт», — пояснил Н. Курбатов.