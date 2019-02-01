В российских магазинах обнаружен токсичный горох

Эксперты «Росконтроля» провели исследование колотого гороха на полках российских магазинов и обнаружили токсичный продукт, опасный для человека.

Специалисты организации взяли на экспертизу горох торговых марок «Мистраль», «Агро-Альянс», «MAKFA» , «Дон Густо / Наша семья» и «Увелка». Каждый продукт исследовался по более чем 40 параметрам качества и безопасности, провели скрининг на 149 пестицидов.

В результате эксперты рекомендовали к покупке всего два образца из пяти, остальные россиянам приобретать не советовали.

В первую очередь это касается гороха бренда «Мистраль», в котором был обнаружен пестицид — гербицид 2,4-Д кислота.

«Именно 2,4-Д кислота относится к хлорорганическим соединениям и считается достаточно опасной для человека, поэтому, из множества пестицидов, только для нее техническим регламентом установлен норматив «не допускается», — заявила специалист экспертного центра Союза потребителей Елена Менячихина.

По словам специалиста, хроническое воздействие этого пестицида на организм человека может привести к заболеваниям нервной и эндокринной системы, почек и печени, а также вероятно развитие бесплодия у мужчин, поэтому продукцию «Мистраль» эксперты поместили в «Черный список» и не рекомендовали к покупке.

В горохе «Увелка» и «MAKFA» эксперты зафиксировали повышенное содержание зерноотходов в виде сечки и мучки и занесли их в Список товаров с замечаниями.

Продукция брендов «Агро-Альянс» и «Дон Густо / Наша семья» не вызвали значительных претензий и заняли две первые строчки рейтинга как наиболее качественный товар.