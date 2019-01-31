Под Ростовом саперы апробировали защитный костюм с климат-контролем

Ростовской области военные инженеры провели учения, на которых впервые испытали новый взрывозащитный костюм "Доспехи-КП-М". В отличии от прежних индивидуальных систем защиты он оборудован встроенной системой климат-контроля, а также камерой для онлайн-трансляции.

"Военнослужащие использовали четыре типа новейших миноискателей, в том числе "Коршун", переносной искатель проводных линий ПИПЛ, селективный переносной индукционный миноискатель ИМП-С2, металлоискатель глубинный МГ-1, а также с помощью новейшего геофизического радара "Око-2", — сообщили "РГ" в пресс-службе Южного военного округа.

В итоге саперам удалось обнаружить под землей укрепленный пункт противника, и вызвать на его уничтожение армейскую авиацию.

Отметим, что защитный костюм сапера "Доспехи-КП-М" уберегает военного инженера не только от осколков, но и избыточного давления воздушной ударной волны, воздействия тепла и открытого пламени. В состав костюма для разминирования входят: защитные куртки, брюки, шорты, рукавицы, шлем с прозрачной защитной маской и индивидуальная система охлаждения.

Куртка, брюки и шорты изготовлены из тканевой брони. Кроме того, костюм комплектуется композитными бронепанелями, обеспечивающих защиту от осколков на уровне 1100 м/с. Противоосколочная стойкость шлема в области, закрываемой маской, составляет 700 м/с, в остальных областях 550 м/с. Шлем оборудован системой вентиляции, комплексной радиоакустической переговорной системой связи, а громкоговорящим устройством и фонарем.