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ЕП призвал Евросоюз признать Гуаидо легитимным главой Венесуэлы 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: РИА Новости
РИА НОВОСТИ: ЕП ОДОБРИЛ РЕЗОЛЮЦИЮ С ПРИЗЫВОМ К СТРАНАМ ЕС ПРИЗНАТЬ ГУАИДО ЛЕГИТИМНЫМ ГЛАВОЙ ВЕНЕСУЭЛЫ — РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСОВАНИЯ
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Другое , ЕС , РИА Новости , Венесуэла
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