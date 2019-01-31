ВСУ проводят перегруппировку сил в Донбассе, заявили в ЛНР

Согласованное контактной группой "новогоднее" перемирие вступило в силу в Донбассе 29 декабря.

"Командование ООС (Операции объединенных сил. — Прим. ред.) продолжает использовать перемирие для перегруппировки сил и средств на линии соприкосновения", — сказал Марочко.

По его словам, разведка ЛНР зафиксировала прибытие в зону военной операции вооружения и техники силовиков — десяти РСЗО "Град", шести противотанковых пушек "Рапира", восьми автомобилей.