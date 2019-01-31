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Гелетей сообщил о покушении на Порошенко

ВСУ проводят перегруппировку сил в Донбассе, заявили в ЛНР 

РИА Новости 57 минут назад
ЛУГАНСК, 31 янв — РИА Новости. Украинские силовики используют перемирие для перегруппировки сил в Донбассе, заявил в четверг официальный представитель Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики Андрей Марочко.
Согласованное контактной группой "новогоднее" перемирие вступило в силу в Донбассе 29 декабря.
"Командование ООС (Операции объединенных сил. — Прим. ред.) продолжает использовать перемирие для перегруппировки сил и средств на линии соприкосновения", — сказал Марочко.
По его словам, разведка ЛНР зафиксировала прибытие в зону военной операции вооружения и техники силовиков — десяти РСЗО "Град", шести противотанковых пушек "Рапира", восьми автомобилей.
"В случае военной агрессии со стороны противника мы оставляем за собой право оперативно отреагировать контрмерами и дать адекватный ответ", — заявил представитель оборонного ведомства ЛНР.
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