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На Украине официально зарегистрировали ПЦУ 

Российская Газета + ещё 4 1 час назад
Фото: Украина.ру
На Украине официально появилась новая церковная структура под названием "Киевская митрополия украинской православной церкви (Православной церкви Украины)", ПЦУ. Так официально называется не признанная подавляющим большинством православных церквей раскольническая структура. Информация о регистрации ПЦУ размещена на сайте Минюста Украины.
В сообщении говорится, что это юридическое лицо, которое зарегистрировано по адресу — город Киев, улица Трехсвятительская, 6. Свое название церковь получила 30 января этого года.
В декабре прошлого года официальный Киев принял решение лишить каноническую Украинскую православную церковь ее названия (УПЦ). В соответствии с принятым законом в течение четырех месяцев УПЦ необходимо изменить название и пройти перерегистрацию в Минюсте.
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Другое , В мире , Конфликты , Украина , РПЦ , Минюст РФ
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