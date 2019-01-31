На Украине официально зарегистрировали ПЦУ

На Украине официально появилась новая церковная структура под названием "Киевская митрополия украинской православной церкви (Православной церкви Украины)", ПЦУ. Так официально называется не признанная подавляющим большинством православных церквей раскольническая структура. Информация о регистрации ПЦУ размещена на сайте Минюста Украины.

В сообщении говорится, что это юридическое лицо, которое зарегистрировано по адресу — город Киев, улица Трехсвятительская, 6. Свое название церковь получила 30 января этого года.

В декабре прошлого года официальный Киев принял решение лишить каноническую Украинскую православную церковь ее названия (УПЦ). В соответствии с принятым законом в течение четырех месяцев УПЦ необходимо изменить название и пройти перерегистрацию в Минюсте.