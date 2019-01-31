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Москвичи испугались голода из-за дефицита продуктов 

Рамблер 1 час назад
Фото: РИА Новости
Интернет-пользователей испугала новость о возможных перебоях в поставках продуктов в Москву из-за новых правил движения грузовиков. Пользователи вспомнили о блокаде, голодоморе и развале СССР.
Ранее о возможных перебоях заявили Союзы транспортно-логистических, производственных и торговых компаний. По данным «Коммерсанта», компании опасаются, что из-за новых правил будет сложнее получить разрешения на проезд по городу, а разовые пропуска вообще исчезнут. Кроме того, грузовики до 12 тонн не смогут въезжать на МКАД с 6:00 до 22:00.
«Перед развалом СССР в Москве были перебои с продуктами… что привело к взрыву негодования. Итог — нет СССР», — заявил @Ravil_R (орфография и пунктуация авторов здесь и далее сохранены).
«Москву ждёт голодомор. Всех и собак и кошек забирайте домой, иначе голодные москвичи и до бедных животных доберутся», — написал @Joker_Kem.
Некоторые пользователи испугались «венесуэльского сценария», другие решили, что перебои могут быть «намеренными».
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Другое , Москва
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